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Иностранцев из группы риска начали записывать на прививку вакциной Pfizer

Живущие на Пхукете иностранцы из группы риска (по возрасту или медицинским показаниям) теперь могут записаться на прививку вакциной Pfizer.

Новости Пхукета

2 Сентября 2021, 05:33 PM
Фото: Phuket Must Win

Фото: Phuket Must Win

Сообщение об открытии регистрации было опубликовано 1 сентября на Facebook-странице Phuket COVID-19 & Phuket Sandbox (Official Phuket Information Center), которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел.

Запись осуществляется на портале PhuketMustWin.com [www.ภูเก็ตต้องชนะ.com], через которую проводилась регистрация и в ходе предыдущих этапов прививочной кампании.

Получить вакцину Pfizer могут лица старше 60 лет, а также представители восьми групп имеющих следующие медицинские показания:

  • Сердечно-сосудистые заболевания;

  • Диабет;

  • Хронические заболевания дыхательной системы;

  • Рак;

  • Перенесенный инсульт;

  • Излишний вес (индекс массы тела более 35 или вес более 100 кг);

  • Хронические заболевания почек;

  • Беременность (срок от 12 недель).

В опубликованном оповещении отсутствует информация о том, когда будет проходить непосредственно сама вакцинация препаратом Pfizer.

Вакцинация от OrBorJor

Также сегодня представитель административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Пияпорн Йотхи подтвердила, что проводимая OrBorJor вакцинация без записи на конкретную дату доступна только тайским гражданам.

«Вакцинацию для иностранцев проводят правительство Пхукета и Vachira Phuket Hospital», – заявила госпожа Йотхи, возглавляющая в OrBorJor отдел общественного здоровья.

 

 

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