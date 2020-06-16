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Иностранцев допустили на междугородние автобусы в Таиланде

Начальник второго пхукетского автовокзала (Phuket Bus Terminal 2) подтвердил, что до вчерашнего дня иностранцам действительно было запрещено пользоваться междугородними автобусами, но с понедельника это ограничение было снято.

Таньялак Сакут

16 Июня 2020, 11:52 AM
При выезде с Пхукета и при прибытии на остров нужно зарегистрироваться через сервис gophuget.com.

При выезде с Пхукета и при прибытии на остров нужно зарегистрироваться через сервис gophuget.com.

«С сегодняшнего дня иностранцы могут приобретать билеты на междугородние автобусы и совершать поездки при условии соблюдения эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения COVID-19», – заявил 15 июня глава автовокзала Чоп Путтасупа.

Господин Путтасупа заявил, что Департамента наземного транспорта ввел запрет на оказание услуг иностранцам «несколько месяцев назад». При этом в средствах массовой информации соответствующих новостей не было.

«В то время имелись существенные опасения относительно поездок иностранцев между провинции, особенно при учете трудовых мигрантов из Мьянмы, Малайзии и других стран», – заявил господин Путтасупа.

Глава второго автовокзала напомнил, что сейчас от пассажира междугороднего автобуса требуется постоянное ношение маски как в самом автобусе, так и на автовокзале.

При выезде с Пхукета и при прибытии на остров нужно зарегистрироваться через сервис gophuget.com, при входе на автовокзал и выходе с него нужна регистрация через платформу Thai Chana. Также для совершения поездки нужно заполнить бумажную форму Т8, которую можно получить в кассах автовокзала.



 




 

 

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