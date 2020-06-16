Иностранцев допустили на междугородние автобусы в Таиланде

Начальник второго пхукетского автовокзала (Phuket Bus Terminal 2) подтвердил, что до вчерашнего дня иностранцам действительно было запрещено пользоваться междугородними автобусами, но с понедельника это ограничение было снято.

Таньялак Сакут

16 Июня 2020, 11:52 AM

При выезде с Пхукета и при прибытии на остров нужно зарегистрироваться через сервис gophuget.com.