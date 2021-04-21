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Иностранцам напомнили о необходимости защиты от коронавируса

Пхукетский офис Иммиграционного бюро 20 апреля выпустил напоминание для иностранцнв о необходимости соблюдать меры защиты (себя и других людей) от коронавирусной инфекции.

Новости Пхукета

21 Апреля 2021, 03:17 AM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

«В связи с последней вспышкой коронавирусной инфекции 2019 (C)VID-19) на территории провинции Пхукет были введены превентинвые меры для предотвращения распространения вируса», – говорится в публикации на официальной странице Иммиграционного бюро в Facebook.

«Если расселдование Пхукетского офиса Минздрава (РРНО) выявит в вас кандидата в высокую группу риску, официальный сотрудник свяжется с вами по электронной почте или по телефону», – добавляет ведомство.

Согласно заявлению Иммиграционного бюро, во время пандемии все должны следовать практическим рекомендациям Центра по администрированию в условиях COVID-19 и губернатора Пхукета.

«Данный эпидемиологический контроль является стандартным и распространяется как на туристов, так и на других жителей провинции независимо от национальности. Нарушители будут привлекаться к ответственности по закону, включая отмену разрешения на пребывание в Королевстве», – отмечает ведомство.

Добавим, что в плане базовых мер защиты остров руководствуется концепцией DMHTT: D – Дистанцирование, M Маски, – Гигиена (мыть рук), T Температура (регулярный контроль температуры тела), T Трэкинг (через приложение Thai Chana).

 

 

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