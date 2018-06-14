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Инфраструктура роста

Билл Барнетт опубликовал два отчета о состоянии турбизнеса Пхукета и Пханг-Нга.

Новости Пхукета

17 Июня 2018 13:00:00

Крупных инфраструктурные проекты на Пхукете и в Пханг-Нга обещают туристической области щедрые дивиденды, считает основатель и управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт. Впрочем, само их появление также связано с развитием туризма и увеличением турпотока как на Пхукет, так и в соседнюю провинцию. Именно на этой связи фокусирует внимание Билл Барнет в двух отчетах, опубликованных по итогам первых месяцев года.

Пхукет

«Воздушный пассажиропоток на Пхукет превосходит ожидания. Рост числа прибытий из-за рубежа составляет 19% год к году», – говорится в первой строчке отчета, озаглавленного Phuket Hotel Market Update May 2018 и опубликованного в конце мая.

Цифры, приведенные в указанной цитате, взяты из отчета Минтуризма по итогам первых четырех месяцев, за которые аэропорт Пхукета принял 3,5 млн пассажиров. При этом Билл Барнетт выделяет два основных драйвера роста: высокий спрос на Пхукете со стороны туристов из Китая и России (турпоток вырос на 50% и 47% соответственно), а также развитие в Азии авиакомпаний-лоукостеров.

«Ожидается, что за весь год через аэропорт Пхукета пройдут рекордные 9,7 млн прилетающих пассажиров», – добавляет он.

Согласно отчету C9 Hotelworks, к маю этого года в полетную сетку аэропорта Пхукета добавились 23 новых рейса, 19 из которых приходятся на материковый Китай. Всего же прямые рейсы на Пхукет доступны из 33 китайских городов.

«Произошедший в последние десять лет четкий сдвиг в географии туристических рынков привел к росту спроса на не пляжный отдых. На фоне высокой покупательской способности туристов – в особенности китайцев, россиян и австралийцев – на острове появляются новые центры розничной торговли и туристические объекты», – указывает господин Барнетт.

Согласно отчету, другое следствие географического сдвига – растущий спрос на отели, находящиеся в верхней части среднего ценового диапазона. Их востребованность, по данным STR, в 2018 году выросла на 10% по сравнению с предыдущим годом.

«Пхукет постепенно трансформируется из чисто пляжного курорта в более урбанизированное туристическое направление. Ориентированная на туристов розница – это растущая сила на Пхукете. Наши данные показывают, что в состоянии подготовки к вводу в эксплуатацию находятся почти 200 тыс. кв. м торговых площадей класса «А» для сдачи в аренду», – указывает Билл Барнетт.

«Другое последствие роста турпотока – серия находящихся в процессе создания внушительных тематических развлекательных комплексов, включая Vana Nava Water Park, Blue Tree Water and Entertainment Park и Aquaria в новом крыле Central Festival», – говорит Билл Барнетт.

Впрочем, не отстает в росте и рынок отелей и арендного жилья. По данным C9 Hotelworks, в первом квартале 2018 года остров был готов предложить туристам 1744 объекта размещения с общим номерным фондом в 84,427 тыс. ключей (включая зарегистрированные и незарегистрированные объеты).

На различных степенях готовности находятся 36 новых отелей, причем список проектов, аффилированных с международным отельными брендами, включает 27 позиций. Также отельные услуги заложены в проекты 10 строящихся комплексов смешанного пользования, на долю которых приходится 28% от всего готовящегося к вводу номерного фонда.

Свой майский отчет господин Билл Барнетт завершает упоминанием планов по строительству аэропорта в провинции Пханг-Нга. В мае этого года один из руководителей госкорпорация Airports of Thailand (Aot) заявил, что компания «в принципе одобрила» соответствующий проект с перспективой сдачи объекта в эксплуатацию в 2025 году.

«Объявление о том, что AoT намерена вложить 1,8 млрд долл. (57,87 млрд бат) в строительство аэропорта к северу от моста Сарасин, в провинции Пханг-Нга является хорошим предзнаменованием для фундаментальных факторов туризма. Созданием туристического треугольника Большого Пхукета, включая Пханг-Нга и полосу западного побережья от пляжа Натай до Тхай-Муанга добавит разнообразия и освежит глобальную привлекательность острова», – говорит Билл Барнетт.

Пханг-Нга

Больше внимания проекту по созданию нового аэропорта уделяется в отчете Khao Lak Market Report June 2018, выпущенном в начале этого месяца. В нем открытие воздушных ворот в провинции Пханг-Нга называется ключевым фактором, способным изменить туристический рынок провинции и всю ее экономику. При этом Билл Барнетт указывает, что в мастер-плане развития провинции Пханг-Нга фигурируют и другие инфраструктурные мега-проекты.

По данным C9 Hotelworks, в феврале 2018 года заполняемость номерного фонда по всему рынку составила 77%, а средняя стоимость размещения достигла 4100 бат за сутки на фоне усилий отелей Кхао-Лака по улучшению показателя RevPAR (выручка с номера).

Основные клиенты отелей Кхао-Лака – туристы из западной Европы, на долю которых приходится 65% всего турпотока. Одновременно в провинции фиксируется «рост спроса на сегмент MICE, состоящий из организации свадеб для гостей из Европы, Индии и Австралии плюс проведения корпоративных мероприятий для клиентов Сингапура и Гонконга».

Среди инфраструктурных проектов, которые должны подстегнуть дальнейший рост турбизнеса в Пханг-Нга, господин Барнет приводит легкую железную дорогу от Тха-Нуна до Чалонга, расширение порта в Тхап-Ламу и прокладку шоссе до Ранонга.

«Одобренный инвестиционный бюджет ключевых инфраструктурных проектов оценивается в 24 млрд бат», – указывает Билл Барнетт. Судя по всему, стоимость железной дороги в эту сумму не входит или входит частично: по последним оценкам соответствующий проект потребует вложений в размере 39 млрд бат.

В отельном сегменте господин Барнетт указывает на то, что на территории провинции строятся пять новых крупных гостиниц, а еще одна находится в процессе расширения. Вместе они должны добавить к имеющемуся номерному фонду еще 1347 юнитов. Кроме того, на этапе планирования находятся три проекта крупных международных отельных сетей.

«С учетом дистанции до аэропорта Пхукета, спрос на туристическом рынке Кхао-Лака традиционно определяли туристические агентства, имевшие возможность предлагать на этом направлении комплексный продукт, организуя транспорт, размещение и развлечения в виде единых пакетов. Традиционно именно агентства, особенно европейские и австралийские, были ключевыми поставщиками отдыхающих, однако в последние годы значительно растет число индивидуальных путешественников, бронирующих номера напрямую у отелей или через онлайн-агенства», – отмечает Билл Барнетт.

«Соответствующий тренд является ключевым для отелей, наблюдающих постепенную миграцию от туроператоров традиционного типа в сторону онлайн-агентств, а также изменение сезонных трендов с ростом заполняемости номерного фонда в низкий сезон», – указывает господин Барнетт.

Самые значительные перемены, по мнению основателя C9 Hotelworks, обещает открытие в провинции Пханг-НГа собственного аэропорта.

«Если этот план материализуется, время трансфера от аэропорта до Кхао-Лака сократится до одного часа, превратив последний в намного более широкий мейнстримовый рынок», – говорит Билл Барнет.

Впрочем, туристический бизнес Кхао-Лака продолжает обновлять максимумы и без собственных воздушных ворот. В прошлом году курорт посетили рекордные 4,699 млрд человек.

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