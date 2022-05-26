Информация с тайских буев предупреждения о цунами снова пропала с сайта NDBC

Департамент чрезвычайных ситуаций Таиланда (DDPM) подтвердил наличие новых проблем с работой системы предупреждения о цунами. Как рассказало ведомство 25 мая, первый из двух буев системы сорвался с крепления и требует повторной установки, а информация со второго не передается в Национальное управление по вопросам океана и атмосферы (NOAA) из-за проблем в синхронизации данных. По этой причине информация с обоих плавучих станций отсутствует на сайте Национального центра сбора данных с буев (NDBC).

Новости Пхукета

Информация с тайских буев системы предупреждения о цунами снова недоступна онлайн. В одном случае проблема аппаратная, в другом – программная. Изображение: NOAA

Информация с тайских буев системы предупреждения о цунами снова недоступна онлайн. В одном случае проблема аппаратная, в другом – программная. Изображение: NOAA

Информация с тайских буев системы предупреждения о цунами снова недоступна онлайн. В одном случае проблема аппаратная, в другом – программная. Изображение: NOAA

Информация с тайских буев системы предупреждения о цунами снова недоступна онлайн. В одном случае проблема аппаратная, в другом – программная. Изображение: NOAA

О том, что на сайте National Data Buoy Center отсутствуют данные с обоих тайских станций в Андаманском море, сообщила 24 мая страница Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел.

Ведомство не привело комментариев кого-либо из официальных лиц, однако на следующий день с заявлением выступил центральный офис DDPM в Бангкоке. О проблеме уже известно всем структурам, имеющим отношение к работе системы раннего предупреждения о цунами, включая Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC).

DDPM уточнил, что в ходе плановой инспекции в октябре прошлого года было установлено, что первый буй тайской системы – станция 23401 в Андаманском море примерно к 965 км к западу от Пхукета – сорвался с креплений и перестал передавать данные. Буй удалось найти и подобрать, но его установка в прежнюю точку будет осуществлена только в ноябре этого года, когда ситуация на море улучшится.

Второй буй – станция 23461 примерно в 340 км от Пхукета – по-прежнему находится в положенном месте и передает данные, но из-за проблем в коммуникации с серверами NOAA информация не отображается на сайте NDBC. Как пояснили в DDPM, работа по устранению проблемы уже ведется. Впрочем, даже приблизительную дату восстановления синхронизации ведомство не назвало.

Напомним, тайская часть международной системы оповещения о цунами в Индийском океане состоит из двух буев – упомянутых станций 23461 и 23401. После сигнала с первого буя у жителей Пхукета будет 45 мин на эвакуацию, после сигнала со второго – 90 мин. Кроме того, как говорили официальные лица ранее, информация в координационный центр поступает и со станций других государств.