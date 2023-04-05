Инфляция в Таиланде замедлилась до 2,83%

Таиланд постепенно возвращается к привычным для себя уровням инфляции, которые наблюдались до резкого скачка цен на энергоносители, произошедшего в прошлом году. По итогам марта индекс потребительских цен (CPI) в стране вырос всего на 2,83% год к году, что является минимальным уровнем за 15 месяцев и уже находится в пределах таргета Центробанка. Для сравнения, в марте 2022 года показатель составлял 5,73%, а в августе 2022 достиг рекордных за полтора десятилетия 7,86%.

Новости Пхукета

5 Апреля 2023, 01:34 PM

Индекс потребительских цен вернулся в диапазон 1-3%, который считает целевым ЦБ Таиланда. Источник: Ministry of Commerce

Как пишет Bangkok Post, озвученный Министерством торговли показатель CPI в 2,83% оказался ниже прогноза опрошенных Reuters аналитиков, которые ожидали роста потребительских цен на 3,3%. Показатель Core CPI, не учитывающие цены на энергоносители и продукты питания, увеличился на 1,75% год к году при прогнозе в 1,82%.

О нормализации ситуации с потребительскими ценами говорит то, что мартовское значение CPI уже находится в пределах таргета Центрального банка Таиланда. Он установлен как 1-3%.

Во втором квартале Минторговли ожидает дальнейшего замедления инфляции на фоне снижения мировых цен на нефть. В частности, это уже выразилось в том, что на тайских заправках подешевело дизельное топливо, хотя тарифы на электричество (две трети тайской генерации приходятся на сжигание нефтепродуктов и газа) еще не отошли от исторических максимумов. Впрочем, дефицит у фондов, субсидирующих рыночные цены на дизель и электричество, разный.

Текущий прогноз Минторговли по инфляции за весь 2023 год – от 1,7% до 2,7%. Ранее ведомство прогнозировало 2-3%.