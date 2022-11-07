Инфляция продолжает замедляться в Таиланде

Инфляция в Таиланде продолжает постепенно замедляться на фоне корректировки политики Центробанка, начавшейся несколько месяцев назад. Согласно опубликованным 7 ноября данным Министерства коммерции, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 5,98% год к году против 6,41% в сентябре и 7,86% в августе.

Новости Пхукета

7 Ноября 2022, 01:50 PM

Потребительские в октябре выросли на 5,98% год к году, цены без учета еды и энергии – на 3,17%.