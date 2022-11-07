Инфляция продолжает замедляться в Таиланде

Как отмечает Reuters, значение показателя оказалось ниже прогноза опрошенных агентством аналитиков, которые ожидали рост на уровне 6% ровно (материал доступен на сайте Bangkok Post).
Индекс Core CPI, в котором не учитываются стоимость продуктов питания и энергии, вырос по итогам октября на 3,17%. Прогноз составлял 3,2%, сентябрьское значение – рост на 3,12%.
Выступая на брифинге 7 ноября, член руководства Минкоммерции Пунпонг Найянапакорн констатировал замедление инфляции и отметил, что в финальные два месяца этого года ведомство ожидается дальнейшего движения в том же направлении.
Для сдерживания роста потребительских цен Банк Таиланда уже дважды повысил ключевую ставку однодневного РЕПО, которая сейчас составляет 1%. Решение об ужесточении монетарной политики было принято на фоне роста инфляции до 14-летнего максимума. В итоге Центробанк начал переходить от политики максимального благоприятствования экономическому росту (читай: максимально дешевых денег) к балансу сдерживания инфляции и стимулирования роста.