Infinite Luxury обновила маркетинговую команду

Компания Infinite Luxury, управляющая на Пхукете люксовым курортным комплексом Kata Rocks, объявила о трех новых назначениях в маркетинговой команде.

Новости Пхукета

13 Апреля 2019, 12:00 PM

Кунрапат Йодсапакпхинйо, Расселл Чеу и Мари Гонневиль. Фото: Infinite Luxury

Согласно пресс-релизу компании, к коллективу Infinite Luxury присоединились Мари Гонневиль и Расселл Чеу, а менеджер компании Кунрапат Йодсапакпхинйо пошла на повышение.

Госпожа Гонневиль заняла должность менеджера по маркетинговым коммуникациям Kata Rocks. До этого канадская специалистка была послом и менеджером бреда Grand Marnie в родной стране, а также работала в Moet Hennessy и Diageo.

Рассел Чеу присоединился к Infinite Luxury в роли директора по мероприятиям. До этого он работал в M.A.C Cosmetics и Dior Backstage, а также Sony Singapore. В портфолио господина Чеу – серия успешных мероприятий в Сингапуре, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке, Майами и Филадельфии. Кроме того, господин Геу внес свой вклад в проведение Kata Rocks Superyacht Rendezvous 2018.

Кунрапат Йодсапакпхинйо заняла пост менеджера Infinite Luxury Club. Как следует из пресс-релиза компании, госпожа Йодсапакпхинйо работала в Kata Rocks еще на этапе подготовки к запуску проекта в 2008 года. В новой должности она будет руководить работой Infinite Luxury Club. До этого госпожа Йодсапакпхинйо преимущественно специализировалась в сфере продаж недвижимости.

«Я рад приветствовать двух талантливых профессионалов, присоединяющихся к семье Infinite Luxury, а также повысить одну из наших главных коллег по менеджменту. Это прекрасный пример того, какие возможности для развития карьеры предоставляет Infinite Luxury», – заявил директор по маркетингу Infinite Luxury Майкл Нурбатлиан.

«Я уверен, что каждый из них сыграет важную роль в дальнейшем укреплении Kata Rocks в статусе ведущего люксового курортного комплекса Пхукета», – добавил он.