Индус задержан при попытке контрабандного вывоза животных из Таиланда

В бангкокском аэропорту Suvarnabhumi задержали гражданина Индии, пытавшегося нелегально вывезти из страны 17 различных диких животных: от змей и игуан до енота и пустынной лисицы. Мужчина собирался лететь с живой контрабандой в Ченнаи (Мадрас).

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 09:00 AM

Тайский варан. Фото: bite25 / Flickr

Департамент национальных парков (DNP) объявил о задержании контрабандиста 17 августа. Согласно заявлению ведомства, 21-летний индус Абилаш Аннадури намеревался вывезти из страны 17 животных, причем очень разных, пишет Bangkok Post со ссылкой на AFP.

В багаже контрабандиста при рентгеновском сканировании были обнаружены белая пустынная лисица, енот, две игуаны, два белых питона, три варана и восемь обезьян-мармозеток. Животные находились в пластиковых корзинах внутри чемоданов.

Согласно оценке официальных лиц, стоимость живого груза составляла 98 тыс. бат. При этом в Департаменте нацпарков не могут сказать, где господин Аннадури взял животных, поскольку «у них нет микрочипов». Однако все они не тайского происхождени, следует из публикации AFP.

Агентство отмечает, что Таиланд давно является важным транзитным хабом для контрабандистов, занимающихся трансграничной перевозкой животных. Обычно живая контрабанда направляется в Китай и Вьетнам, но в последние месяцы вырос трафик в Индию.