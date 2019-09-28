Индонезийский парусник KRI Bima Suci нанесет визит на Пхукет

Пхукет готовится к встрече учебного парусного корабля ВМФ Индонезии KRI Bima Suci, который должен прибыть в глубоководный порт на мысе Панва (Deap Sea Port) завтра утром. Представители ВМФ Таиланда и Индонезии приглашают на борт парусника всех желающих.

Новости Пхукета

Индонезийский трехмачтовый парусник с военным оркестром на борту нанесет визит на Пхукет. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Индонезийский трехмачтовый парусник с военным оркестром на борту нанесет визит на Пхукет. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Индонезийский трехмачтовый парусник с военным оркестром на борту нанесет визит на Пхукет. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Индонезийский трехмачтовый парусник с военным оркестром на борту нанесет визит на Пхукет. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Индонезийский трехмачтовый парусник с военным оркестром на борту нанесет визит на Пхукет. Фото: Третье региональное командование ВМФ Таиланда

Трехмачтовый барк KRI Bima Suci должен прибыть на Пхукет завтра в 9:00. Часы посещения публикой – с 12:00 до 17:00 воскресенья, 29 сентября, и с 10:00 до 17:00 понедельника, 30 сентября.

Также 29 сентября находящийся на борту военный оркестр курсантов должен организовать музыкальное выступление в парке имени 72-летия Королевы-Матери Сирикит в Пхукет-Тауне. Концерт военного оркестра в парке продлится с 17:30 до 18:30.

Трехмесячный морской поход KRI Bima Suci, в рамках которого парусник посетит Пхукет, начался 5 августа. Корабль уже посетил Манилу, Осаку, Бусан, Шанхай, Бруней и Порт-Кланг в Малайзии. После остановки на Пхукете парусник посетит Янгон, Паданг, Беноа и австралийский Дарвин. Поход завершится в индонезийском портовом городе Сурабая на острове Ява.

Трехмачтовый барк KRI Bima Suci был построен в Испании и спущен на воду в 2016 году. Длина корабля – свыше 111 м, ширина по по мидельшпангоуту – более 13 м, высота самой большой мачты – 49 м, скорость хода – до 15 узлов, экипаж – 35 офицеров, 73 матроса и до 101 курсанта.

На корабле проходят подготовку курсанты Военно-морской академии Индонезии. В прошлом году парусник гостил во Владивостоке.