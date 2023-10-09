Индонезийские рыбаки арестованы за промысел в тайских водах

Базирующиеся на Пхукете моряки третьего регионального командования ВМФ Таиланда провели операцию по перехвату трех рыболовецких траулеров из Индонезии, осуществлявших промысел в тайской эксклюзивной экономической зоне. Все три судна были захвачены без применения насилия и отконвоированы на Пхукет. Иностранных рыбаков в количестве 40 человек передали в руки правоохранительных органов Пхукета.

Новости Пхукета

Операция по поиску и перехвату индонезийских траулеров заняла ровно двое суток. Задействована была и флотская авиация, и надводные боевые суда.

Как следует из публикации третьего командования ВМФ, примерно в 8:30 утра 7 октября военные моряки получили от объединения тайских рыбаков информацию о том, что в эксклюзивной экономической зоне Таиланда замечены иностранные нарушители. Три индонезийских траулера вели промысел в 46 морских милях к западу от Пхукета, сообщили рыбаки.

В указанный квадрат акватории Андаманского моря был отправлен разведывательный самолет Dornier 228, который подтвердил достоверность сведений о нарушении, хотя обнаружил не три иностранных судна, а только одно и в 55,6 милях от берегах. Впрочем, траулер тоже находился в тайской экономической зоне. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, территориальные воды страны составляют 12 миль, а исключительная зона – 200 миль.

Получив подтверждение информации, штаб ВМФ отправил на перехват сторожевой корабль HTMS Klaeng, который утром 8 октября прибыл в заданную точку и, действительно, обнаружил там трех нарушителей, как изначально и сообщали тайские рыбаки. Промысел в водах Таиланда вели индонезийские траулеры KM. Rahmatjaya, Kambia Star и Ikhlas Baru. На борту первых двух лодок находилось по 12 рыбаков, экипаж третьей состоял из 16 человек.

Осуществлявшие незаконный промысел суда были задержаны и отконвоированы на Пхукет, что заняло порядка 16 часов. В районе 8:30 утра 9 октября сторожевик HTMS Klaeng и индонезийские траулеры прибыли на Пхукет. Иностранные суда были арестованы, их экипажи переданы в руки правоохранительных органов Пхукета.

В публикации от 9 октября третье региональное командование ВМФ отметило, что перехват нарушителей стал результатом эффективного взаимодействия между властями и членами рыболовецкого сообщества Пхукета.

Во флоте добавили, что захват индонезийских траулеров был осуществлен без применения насилия. Во флотском штабе подчеркнули, что Таиланд продолжает уважать добрые отношения с Индонезией, хотя неоднократно предупреждал Джакарту, что индонезийские рыбаки нарушают границы эксклюзивной экономической зоны Королевства.

«Операция была проведена в рамках мер по защите и обеспечению национальных интересов Таиланда на море, что является одной из важных задач ВМФ», – резюмировало базирующееся на Пхукете третье командование флота.