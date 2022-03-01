Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Индонезия зафиксировала рост турпотока на 13,6% в январе

Индонезийское бюро статистики сообщило о том, что страна приняла 143,7 тыс. иностранных туристов в январе 2022 года, что на 13,6% выше показателя за аналогичный месяц 2021 года.

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 02:00 PM
Фото: Wiaskara / Wikimedia Commons

Фото: Wiaskara / Wikimedia Commons

Показатели по-прежнему намного ниже допандемийных, составлявших около 1 млн человек в месяц, пишет Bangkok Post.

Тем не менее, страна определенно наблюдает эффект от ослабления коронавирусных ограничений на путешествия.

Отметим, что до пандемии Индонезия считалась одним из самых привлекательных туристических направлений мира. А остров Бали, считающийся одним из конкурентов Пхукета, стабильно попадал в топы лучших курортов по версиям TripAdvisor, Lonely Planet и других авторитетных источников.

В 2019 году вклад туризма в ВВП Индонезии составил 19,7 млрд долл. США.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Омикрон нанес удар по индивидуальному потреблению
Пхукет не оставляет борьбы за тайских туристов
ТАТ: Кризис должен стать источником возможностей для туризма
Ярмарка в Чалонге как маркер проблем турбизнеса
Таиланд планирует провести первое в своей истории авиашоу
Минторговли: Цены на продукцию повседневного спроса стабильны
Таиланд планирует открыть «пузыри» для туристов из Китая и Малайзии
Первый отель Hilton Garden Inn открылся на Пхукете
От ювелирной ярмарки на Пхукете ждут продаж на 150 млн бат
Назван руководящий состав Outrigger на Сурине
Отель Courtyard by Marriott открылся в Пхукет-Тауне
Таиланд подтвердил планы сделать ставку на платежеспособных туристов
Бизнес предлагает упростить сдачу анализов туристами по программе Phuket Sandbox
Авиакомпания Scoot возобновила рейсы Сингапур-Пхукет-Сингапур
Таиланд планирует ввести туристический сбор в 500 бат

 

EPL predictions
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 