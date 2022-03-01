Индонезия зафиксировала рост турпотока на 13,6% в январе

Индонезийское бюро статистики сообщило о том, что страна приняла 143,7 тыс. иностранных туристов в январе 2022 года, что на 13,6% выше показателя за аналогичный месяц 2021 года.

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 02:00 PM

Фото: Wiaskara / Wikimedia Commons

Показатели по-прежнему намного ниже допандемийных, составлявших около 1 млн человек в месяц, пишет Bangkok Post.

Тем не менее, страна определенно наблюдает эффект от ослабления коронавирусных ограничений на путешествия.

Отметим, что до пандемии Индонезия считалась одним из самых привлекательных туристических направлений мира. А остров Бали, считающийся одним из конкурентов Пхукета, стабильно попадал в топы лучших курортов по версиям TripAdvisor, Lonely Planet и других авторитетных источников.

В 2019 году вклад туризма в ВВП Индонезии составил 19,7 млрд долл. США.