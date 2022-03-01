Индонезия зафиксировала рост турпотока на 13,6% в январе

Показатели по-прежнему намного ниже допандемийных, составлявших около 1 млн человек в месяц, пишет Bangkok Post.
Тем не менее, страна определенно наблюдает эффект от ослабления коронавирусных ограничений на путешествия.
Отметим, что до пандемии Индонезия считалась одним из самых привлекательных туристических направлений мира. А остров Бали, считающийся одним из конкурентов Пхукета, стабильно попадал в топы лучших курортов по версиям TripAdvisor, Lonely Planet и других авторитетных источников.
В 2019 году вклад туризма в ВВП Индонезии составил 19,7 млрд долл. США.