Индийский ресторан загорелся в Патонге

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в ресторане Madras Cafe на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге около 21:20 четверга, 11 января.

12 Января 2018 10:55:16

Фото: Пожарный департамент Патонга

Более полутора десятков пожарных прибыли на место событий и приступили к борьбе с огнем. Спустя 15 минут после их появления пламя было потушено. На соседние здания огонь не распространился, в самом Madras Cafe пострадала только кухня, где и находился очаг возгорания.

«Нам удалось оперативно взять пламя под контроль и не позволить пожару выйти за пределы кухни. Ни одно из прилегающих зданий не пострадала, среди людей также пострадавших нет», – заявил шеф пожарной службы Патонга.

По его словам, возгорание произошло в кухонной вытяжке. Причин пожара собеседник редакции не назвал.