Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Индийский олень повредил ногу при падении на ведущей к пляжу тропе

Индийский олень, повредивший ногу на спуске к пляжу Нуи, поправится в течение недели. Такой вердикт вынес старший ветеринар пхукетского Управления животноводства Джирайю Ниранвирот.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Января 2022, 01:37 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Полученные животным травмы серьезными не оказались. Состояние его левой передней ноги лучше, чем мы думали. Это просто вывих, так что олень уже сам может подходить к кормушке за пищей», – заявил господин Ниранвирот.

Оленю сделали несколько уколов для предотвращения воспаления и других нежелательных последствий. Через неделю животное сможет вернуться в джунгли.

Одновременно было установлено, что олень не является диким. У животного есть чип свидетельствующий о наличии владельца. В настоящий момент неизвестно, как поступят с оленем далее – отпустят на волю или вернут законному хозяину.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пропавшие из отеля французы вернулись в гостиницу
Большой субботник прошел на Бангла-Роуд
Туристические прибытия на Пхукет пошли вниз
Индийский олень повредил ногу при падении на ведущей к пляжу тропе
Залив Майа-Бэй открылся для туристов
Спиртное в барах будут сегодня наливать лишь до 23:00
Отель загорелся на острове Ранг-Ной
Россияне остаются лидерами по числу прибытий на Пхукет
Список центров ПЦР-тестирования на Пхукете
Водитель погиб в ДТП на мокрой дороге
Живущий на Пхукете бельгиец порезал себе горло
Андреа и Маттео Бочелли вместе выступят на Пхукете
Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках
Полиция продолжает работу с мотоциклистами, ездящими без шлемов
Женщину спасли после прыжка с моста Sarasin

 

QSI International School Phuket
EPL predictions
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 