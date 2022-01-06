Индийский олень повредил ногу при падении на ведущей к пляжу тропе

Индийский олень, повредивший ногу на спуске к пляжу Нуи, поправится в течение недели. Такой вердикт вынес старший ветеринар пхукетского Управления животноводства Джирайю Ниранвирот.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Января 2022, 01:37 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Полученные животным травмы серьезными не оказались. Состояние его левой передней ноги лучше, чем мы думали. Это просто вывих, так что олень уже сам может подходить к кормушке за пищей», – заявил господин Ниранвирот.

Оленю сделали несколько уколов для предотвращения воспаления и других нежелательных последствий. Через неделю животное сможет вернуться в джунгли.

Одновременно было установлено, что олень не является диким. У животного есть чип свидетельствующий о наличии владельца. В настоящий момент неизвестно, как поступят с оленем далее – отпустят на волю или вернут законному хозяину.