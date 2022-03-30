Индекс уверенности турбизнеса упал еще ниже

Индекс деловой уверенности в туризме остается в негативной зоне, констатирует Туристический совет Таиланда (ТСТ). Королевству грозят дальнейшее увеличение безработицы и усугубление других экономических проблем на фоне продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон» и российско-украинского конфликта.

Новости Пхукета

30 Марта 2022, 02:44 AM

Туристы на острове Тао в Сураттхани. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

«Операторы турбизнеса по-прежнему борются за то, чтобы удержать свои компании на плаву на фоне так и не восстановившегося количества туристических прибытий из-за действующих правил въезда. Это препятствие должно быть устранено прежде, чем еще больше компаний рухнут», – заявил президент ТСТ Чамнан Срисават.

Как пишет Bangkok Post, с 20 февраля по 10 марта ТСТ провел опрос среди зарубежных туристов, опросив 200 человек на предмет того, насколько проблемными они считают действующие ограничения. 71% респондентов заявили, что ПЦР-тест по прибытию – это препятствие, усложняющее поездки. При этом издание не приводит отношения туристов к другим требованиям, таким как регистрация через Thailand Pass или угроза обязательного карантина за дополнительную плату, если на борту самолета, которым они прилетели, окажется человек с положительным тестом на коронавирус.

Что касается индекса деловой уверенности в турбизнесе, то его значение по итогам первого квартала 2022 года составило 44 пункта против 47 пунктов в четвертом квартале 2021 года. Это, конечно, лучше показателя в 36 пунктов ровно год назад, но все равно ниже отметки в 100 пунктов, считающейся нейтральным показателем (все, что выше, свидетельствует об оптимизме, ниже – наоборот).

Работая над индексом, ТУТ за период с 20 февраля по 10 марта опросил 740 операторов турбизнеса. Как выяснилось, мрачней всего ситуацию оценивают бизнесмены, управляющие развлекательными заведениями, такими как бары, пабы и ночные клубы. Уровень уверенности среди них – всего 20 пунктов, тогда как в первом квартале прошлого года еще было 41.

По словам господина Срисавата, 78% респондентов ведут тяжелый бой за хоть какую-то выручку, 45% констатируют уменьшение заработка, а 33% говорят, что едва могут удерживаться на показателях предыдущего квартала.

Также в процессе подготовки индекса было зафиксирован, что 14% из 140 опрошенных отельеров продолжают начатое ранее сокращение штата сотрудников, несмотря на открытие страны для туристов в прошлом году. Впрочем, в сегменте развлекательных заведений показатель еще печальней – там 44% планируют продолжать сокращать персонал во втором квартале. Среди операторов спа и массажных салонов таких 24%, среди экскурсионных компаний – 10%.

По словам господина Срисавата, для сохранения отрасли нужно, чтобы в этом году тайский туризм вышел на 40% от уровня 2019 года, то есть 16 млн туристов и 1,2 трлн бат выручки. Как это сделать – непонятно.

Глава ТСТ говорит, что властям нужно как можно быстрее отменить систему Thailand Pass и обязательные ПЦР-тесты, но не уточняет, почему ставит эти две меры в один ряд друг с другом. Впрочем, представители различных туристических объединений тоже чаще всего говорят о неудобстве ПЦР, но умалчивают о тех трудностях, которые создает Thailand Pass.