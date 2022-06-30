Иммиграционное бюро закончило набор иностранных волонтеров

Пхукетский офис Иммиграционного бюро закончил комплектование штата иностранных волонтеров к новому сезону, который должен знаменовать возвращение туризма на остров.

Новости Пхукета

30 Июня 2022, 11:00 AM

В новом сезоне в Иммиграционном бюро Пхукета будут служить 13 волонтеров-иностранцев.

Уведомление об окончании процесса отбора кандидатов на службе волонтерами иммиграционной полиции было опубликовано на странице Иммиграционного бюро Пхукета в Facebook вечером 28 июня. В документе за подписью подполковника Тханета Сукчая содержатся 11 имен людей, которых бюро готово взять на службу волонтерами:

1. Андреа Фаласко;

2. Стюарт Каминг;

3. Кристофер Надон;

4. Норберт Шемадовиц;

5. Йорген Кам;

6. Керим Джанибеков;

7. Йеу Кун Гордон;

8. Минь Ян;

9. Мао Ке;

10. Эслам Камел;

11. Трейзе Паскаль;

12. Найджел Растадж;

13. Еуген Бойбин.

Если судить по номерам, присвоенным кандидатам в процессе отбора, изначально претендентов было вдвое больше. Иммиграционное бюро не указало, на каких языках говорят новые волонтеры, однако обязательным для них является знание английского плюс еще одного.

Прием заявок от кандидатов, как сообщали «Новости Пхукета» ранее, начался 9 мая. Прошедшие отбор соискатели должны были заступить на службу 1 июня, однако в процессе отбора возникла задержка, природу которой Иммиграционное бюро не раскрыло. В итоговом уведомлении говорится, что будущие волонтеры должны явиться в офис 6 июля, не пришедшие будут считаться отказавшимися от службы.

Согласно правилам Иммиграционного бюро, на должность волонтера может претендовать человек любой национальности в возрасте от 20 лет, постоянно проживающий на Пхукете и имеющий долгосрочную (годовую) визу. Гендерных ограничений нет, в биографии должны отсутствовать криминальные эпизоды.

Также кандидату следует самостоятельно оценить свою расположенность к работе, предусматривающей постоянное личное общение с людьми и, зачастую, стрессовые ситуации. Это является одним из ключевых требований к волонтеру наряду с владением английским и другими языками.

Службу волонтеров Иммиграционного бюро организовал в 2007 году британский экспат Кевин Мосс, который много лет служил волонтером Королевской полиции по восьмому региону. В 2021 году господин Мосс скончался от рака. Служба волонтеров осталась его наследием на Пхукете.