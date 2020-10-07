Иммиграционное бюро: Все одобренные продления виз вступят в силу 1 ноября

Иммиграционное бюро Таиланда выступило с заявлением о том, что все продления виз для лиц, не имеющих возможности покинуть страну, вступят в силу 1 ноября и будут действительны до 30 ноября. Речь идет о продлениях, полученных на основании писем из посольств до 26 сентября, а также о продлениях, которые можно оформить до 31 октября.

Новости Пхукета

7 Октября 2020, 09:09 AM

Все одобренные продления виз вступят в силу 1 ноября. Фото: Таньялак Сакут

Ранее заместитель главы Иммиграционного бюро генерал-майор Порнчай Кунти объяснял, что ведомство не проводит различий между теми, кто продлил разрешение в рамках предыдущей амнистии (до 26 сентября) и теми, кто сделает это в рамках нынешней (до 31 октября). Во всех случаях отсчет дополнительного месяца начнется с 1 ноября. Теперь это было подтверждено в форме официального уведомления Иммиграционного бюро.

Также ведомство просит иностранцев, планирующих оформить продление до конца нынешнего раунда амнистии, не откладывать подачу заявлений на конец октября. В ходе предыдущей амнистии это вызвало массовый наплыв заявителей в последнюю неделю.

Стоимость продления визы на один месяц составляет 1900 бат. Иностранцы, оплатившие этот сбор при продлении до 26 сентября, получат дополнительный месяц (1-30 ноября) бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии 1178.