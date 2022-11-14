Иммиграционное бюро усиливает контроль в аэропортах на фоне саммита АТЭС

Иммиграционное бюро, структурно являющее частью Королевской полиции Таиланда, объявило об ужесточении контроля во всех международных аэропортах страны на фоне приближающегося саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, АРЕС) в Бангкоке.

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Глава Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Пакпхумпипат Сатджапан объявил о дополнительных мерах контроля в отношении иностранцев в воскресенье, 13 ноября. Как пишет Bangkok Post, ведомство будет более пристально следить за прибывающими в страну гражданами других государств, в частности, за теми, кто может, по мнению официальных лиц, представлять угрозу безопасности саммита АТЭС.

Генерал Сатджапан отметил, что с начала октября более 2 тыс. человек получили отказ во въезде в Таиланд. Во многих случаях речь шла о лицах, находившихся в черных списках Иммиграционного бюро. Во время саммита, основные события которого запланированы на 18-19 ноября, «власти также будут более пристально следить за активностью зарубежных граждан».

«Лица, вовлеченные в подозрительную деятельность, будут при выявлении допрашиваться и депортироваться», – заявил генерал Сатджапан.

«Также бюро координирует работу с зарубежными коллегами, чтобы у сотрудников были самые свежие данные о подозреваемых в преступлениях или разыскиваемых преступниках, которые могут попытаться въехать в страну», – пишет Bangkok Post со ссылкой на генерала Сатджапана.

Кроме того, ведомство намерено увеличить количество персонала на паспортном контроле в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi на фоне роста числа путешественников во время саммита.

Генерал Сатджапан сообщил, что с 10 октября по 12 ноября 785 трудовых мигрантов были задержаны в Таиланде за превышение разрешенного срока пребывания в стране. Еще 1249 человек (также преимущественно граждан Мьянмы, Камбоджи и Лаоса, но не только) были задержаны за нелегальный въезд в Таиланд. Количество задержанных иностранцев не из трех соседних стран – всего 22 человека. Однако среди них были два китайца, объявленных в международный розыск и внесенных в так называемый «красный список» Интерпола.

В русскоязычных группах в социальных сетях уже несколько недель пользователи пишут об ужесточении проверок на пограничном контроле. Согласно этим публикациям, сотрудники Иммиграционного бюро начали более пристально интересоваться целями прибытия иностранцев еще задолго до заявления генерала Сатджапана. Сообщения не позволяют сказать, являются ли объектом внимания Иммиграционного бюро именно россияне или иностранцы в принципе.

Также утром 14 ноября страница Phuket Info Center, которую связывают с офисом губернатора Пхукета, опубликовала фото с уличной проверки на Бангла-Роуд. В качестве источников были указаны полицейский участок Патонга и местный бизнесмен Причавуд (Праб) Кисин, владелец целого ряда известных заведений туристического бизнеса и основатель Фонда развития Патонга. Указанная дата проведения проверок – 13 ноября.

В публикации говорится о повышении безопасности ради «процветания» города и «счастья людей». Саммит АТЭС в публикации не упоминается, равно как и наркотики, с поиском которых связали проверки в соцсетях. Сам полиция Патонга эти снимки не публиковала и никак не комментировала проведение проверок.