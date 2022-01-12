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Иммиграционное бюро: Справка о вакцинации не требуется для продления визы

Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что для продления разрешения на пребывание в Таиланде не требуется каких-либо подтверждений вакцинации.

12 Января 2022, 03:28 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

В ходе общения через Facebook ведомство прямо заявило, что при принятии решения о продлении разрешения на пребывание факт вакцинации никак не учитывается.

Также ведомству был задан вопрос о проблемах с новой системой подачи 90-дневных отчетов о нахождении в стране. На него в Иммиграционном бюро не ответили, а лишь повторили адрес страницы, через которую теперь нужно подавать отчеты – https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login.

На вопрос о том, почему до офиса Иммиграционного бюро в последнее время стало трудно дозвониться, в ведомстве ответили, что прямо сейчас там ведутся работы по модернизации телефонной линии.

«Пока что 076-221905 – единственный контактный номер. Также связаться с нами можно через мессенджер», – пояснили The Phuket News.

 

 

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