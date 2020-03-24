Иммиграционное бюро: «Штрафы за оверстэй остаются в силе»

Как заявил The Phuket News заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета подполковник Удом Тхонгчин, политика в отношении оверстэя остается неизменной. Центральный офис Иммиграционного бюро в Бангкоке никаких послаблений для иностранцев не вводил.
Подполковник Тхонгчин пояснил, что на фоне вспышки коронавируса иностранец может получить дополнительное 30-дневное продление разрешенного срока пребывания в Таиланде, но для этого заявителю нужно письмо из своего посольства с подтверждением того, что человек не может вернуться в свою страну. Российское посольство подобных писем не предоставляет.
По словам офицера, у Иммиграционного бюро пока нет решения для ситуаций, когда иностранец не может получить соответствующее письмо из посольства.
«Нам остается лишь ждать новых распоряжений от центрального офиса Иммиграционного бюро в Бангкоке», – развел руками подполковник Тхонгчин.
«Моя рекомендация иностранцам – обратиться к своим посольствам с призывом начать выдавать запросы на 30-дневное продления. В случае истечения разрешенного срока пребывания иностранец будет оштрафован на 500 бат за каждый день оверстэя в соответствии с законом», – добавил он.
Одновременно подполковник Тхонгчин заверил, что процедура продления долгосрочных годовых виз не изменилась.
«Если человек продлевает годовое разрешение на пребывание, как он делает каждый год, то выезжать из страны на срок одобрения разрешения не нужно. Все обычно», – отметил заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета.