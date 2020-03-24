Иммиграционное бюро: «Штрафы за оверстэй остаются в силе»

Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило, что стандартные штрафы за оверстэй в размере 500 бат в день остаются в силе, несмотря на ограничения на пересечение границ из-за коронавируса.

Таньялак Сакут

24 Марта 2020, 10:59 AM

Иммиграционное бюро по-прежнему не знает, что делать с иностранцами, которые не могут ни продлить свои визы, ни выехать на родину.