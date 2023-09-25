Иммиграционное бюро сфокусировало свои проверки на юге Пхукета

Пхукетский офис Иммиграционного бюро продолжает кампанию X-Ray, направленную на выявление иностранных граждан, нелегально находящихся в Таиланде или нарушающих условия пребывания, в частности, работающих по туристической или студенческой визе. Второй внеочередной отчет за сентябрь указывает на две тенденции: число проверок россиян увеличилось, а из районов острова полиция уделяет максимальное внимание Чалонгу, Раваи и Вичиту. В Таланге число проверок минимально, даже несмотря на значительность экспатского сообщества Лагуны и шокирующую историю с ограблением итальянца на несколько миллионов бат.

Новости Пхукета

Кампания X-Ray идет на Пхукете уже несколько месяцев, причем, если судить по отчетам Иммиграционного бюро, к сентябрю активность уже начала спадать. Однако после резонансной публикации Al Jazeera о россиянах и последовавшей за ней пресс-конференции проверки стали более активными, а отчеты о них – еженедельными.

В сентябре пхукетский офис Иммиграционного бюро выпустил уже два внеочередных недельных отчета – за 8-14 сентября и за 15-21 сентября. В обоих из них россияне занимают первое место среди проверенных, в чем нет ничего нового. Однако оба отчета четко фиксируют смещение географического фокуса проверок, а последний – еще и рост числа граждан РФ среди проверенных.

В отчете за 8-14 сентября говорится о выездах по 42 адресам в разных частях Пхукета, из них 13 адресов находились в юрисдикции полицейского участка Чалонга, а еще еще семь – в зоне ответственности полиции Вичита. Таким образом доля тамбонов Чалонг, Раваи и Вичит составила половину от общей географии проверок.

В отчете за 15-21 сентября указаны выезды уже по 66 адресам, включая сразу 35 в зоне ответственности полиции Чалонга и два – на территории, за которую отвечает полиция Вичита. Таким образом доля южного Пхукета превысила половину.

Для сравнения, на весь округ Таланг, включая Банг-Тао, Сурин, Лагуну, Срисунтхорн и Тхепкрасаттри, пришлось девять выездов в первую неделю и четыре во вторую.

Россияне, как и прежде, занимают первое место среди иностранцев, в отношении которых проводятся проверки на предмет соблюдения визового законодательства.

За неделю 8-14 сентября среди 71 иностранца, «просвеченного рентгеном», было 20 человек с российскими паспортами (28% от общего числа). За неделю 15-21 сентября россиян было уже 39 из 96 человек (41%). Последняя цифра выше среднего показателя трех предыдущих месяцев кампании: за июнь в общем объеме было 30% россиян, за июль – 32%, за август – 23%.

Еще один примечательный факт – в отчете за 15-21 сентября впервые за все время пропали из первой пятерки граждане Мьянмы. Также почти не интересовалась полиция и китайцами, хотя в единственном зафиксированном случае продемонстрировала 100-процентную эффективность. По наводке были проверены три гражданина КНР в Май-Кхао, у всех троих «рентген» выявил большой оверстэй.

Все отчеты Иммиграционное бюро завершает призывом к жителям Пхукета сообщать об имеющихся у них подозрениях на нарушения законодательства иностранцами. Постер с информацией о каналах связи с бюро был впервые опубликован после пресс-конференции о россиянах, хотя на самом постере граждане РФ никак не упомянуты.