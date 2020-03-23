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Иммиграционное бюро разъяснило правила продления «виз» на фоне COVID-19

Находящиеся на Пхукете иностранцы действительно могут продлить на 30-дней имеющиеся у них разрешения на пребывание в Таиланде, если не могут покинуть страну из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Впрочем, для продления нужен документы из посольства о том, что иностранец действительно не может въехать в свою страну.

Новости Пхукета

23 Марта 2020, 11:28 AM
Для посещения офиса Иммиграционного бюро обязательно нужна защитная маска. Без масок в здание не пускают. Фото: Таньялак Сакут

Для посещения офиса Иммиграционного бюро обязательно нужна защитная маска. Без масок в здание не пускают. Фото: Таньялак Сакут

О том, что Таиланд действительно оформляет 30-дневные продления на основании справок из посольств, рассказал заместитель главы Иммиграционного офиса на Пхукете подполковник Удом Тхонгчин.

«Иностранцам крайне сложно покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом. Также это несет угрозу распространения инфекции. По этой причине мы оформляем 30-дневные продления разрешенного срока пребывания в соответствии с иммиграционным законодательством, разрешающим подобные шаги в особых обстоятельствах, к которым относятся вспышки заболеваний», – подтвердил подполковник Тхонгчин.

Впрочем, за продление разрешения на пребывания в стране иностранцу все же придется заплатить 1900 бат, а для подачи заявления нужно письмо из посольства, подтверждающее, что человек не может совершить поездку и вынужден остаться в Таиланде из-за коронавируса. Речь идет об официальном письме на имя Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда с прямым указание на то, что возвращение в страну невозможно из-за COVID-19.

«Это должен быть оригинал письма. К нему нужно приложить ксерокопию паспорта, после чего обратиться в Иммиграционное бюро Пхукета в обычные рабочие часы», – заявил подполковник Тхонгчин.

Также офицер добавил, что для посещения офиса Иммиграционного бюро обязательно нужна защитная маска.

«Если у вас нет маски, то сначала ее придется купить, а уже потом мы сможем поговорить», – подчеркнул подполковник.

Добавим, что российское посольство еще 18 марта сообщило о том, что россиянам справки для получения 30-дневного продления разрешения на пребывание в Таиланде не выдаются.

«Предоставленные рядом иностранных дипмиссий в Бангкоке подобные документы касались случаев, при которых граждане не имели возможности въехать в соответствующие страны по ряду причин, в том числе административного характера, связанных с закрытием транспортного сообщения. В настоящий момент консульский отдел посольства не может выдавать аналогичные письма, поскольку никаких ограничений на въезд российских граждан в Российскую Федерацию из Королевства Таиланд не существует», – пояснило посольство.

 

 

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