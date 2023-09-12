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Иммиграционное бюро пришло проверять россиян в фирме Art Detailing Phuket

Пхукетский офис Иммиграционного провел проверку законности трудоустройства российских граждан в фирме Art Detailing Phuket, занимающейся детейлингом автомобилей. Нарушений найдено на было, но полицейские сочли необходимым отчитаться о рейде, причем подчеркнув, что проверка проводилась по жалобе от жителей острова. Студия Art Detailing Phuket официально зарегистрирована на Пхукете. При этом фирма активно рекламирует свои услуги в соцсетях, причем действующими лицами в рекламных роликах являются иностранцы.

Новости Пхукета

12 Сентября 2023, 10:00 AM
Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сотрудники Иммиграционного бюро не просто пришли с проверкой в иностранную фирму, но и публично сообщили об этом, хотя не выявили нарушений. Фото: Phuket Immigration

Сообщение о проверке документов у иностранных сотрудников Art Detailing Phuket было опубликовано на странице Иммиграционного бюро Пхукета вечером 11 июня. До этого ведомство периодически публиковало сообщение о визовых рейдах, но, как правило, только в тех случаях, когда они заканчивались арестами. В данном случае нарушений выявлено не было.

«Сотрудники отделения Иммиграционного бюро по провинции Пхукет проинспектировали компанию Art Detailing Phuket Co Ltd после получения сообщения о том, что там может нелегально работать российский гражданин. По результатам проверки было установлено, что указанный иностранец имеет действительное разрешение на работу, как предписано законом», – говорится в сообщении Иммиграционного бюро.

Рейд был проведен в первый же рабочий день после большой пресс-конференции начальника полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга и начальника Иммиграционного бюро полковника Тханета Сукчая. На мероприятии офицеры опровергали собранные изданием Al Jazeera жалобы тайцев на россиян, создающих на острове «отдельную экономику для русских».

Заявления всех ведомств и всех государственных СМИ после пресс-конференции заканчивались одинаково – призывом к тайцам сообщать о нарушающих законы иностранцах, включая нелегальную работу (этому в текст Al Jazeera было уделено много внимания).

Пресс-конференция прошла 8 сентября, а 9 сентября Иммиграционное бюро опубликовало отдельную «просьбу о сотрудничестве» в доведении до сведения бюро информации об иностранных нарушителях закона.

«Если вы располагаете информацией об иностранцах, совершающих противоправные деяния, вы можете проинформировать нас напрямую по нижеперечисленным каналам», – отметило Иммиграционное бюро.

Ведомство предлагает три канала передачи сведений:

  • Приложение Traffy Fondue,

  • Телефонная горячая линия 09-6036-5485,

  • Онлайн-форма Google Docs.

Приложение Traffy Fondue и телефонная линия 09-6036-5485 назывались в качестве средств связи с властями и на пресс-конференции 8 сентября, однако Google-форма тогда еще не упоминалась.

 

 

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