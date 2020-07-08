Глава пхукетского отделения Иммиграционного бюро заявил, что все иностранцы, испытывающие опасения на фоне окончания визовой амнистии, могут лично придти в офис и обсудить все вопросы с официальными лицами. Сама визовая амнистия должна истечь 31 июля, однако выезд из-за Таиланда в другие страны по-прежнему крайне затруднен.

Новости Пхукета

8 Июля 2020, 03:24 PM

Иммиграционное бюро приглашает иностранцев лично обсудить все визовые вопросы. Фото: Phuket Immigration

В беседе с The Phuket News глава пхукетского отделения Иммиграционного бюро полковник Наронг Чанапхайкун попросил иностранцев не паниковать из-за близящегося конца визовой амнистии, а вместо этого просто обратиться в его офис для решения вопроса.

Согласно решению властей Таиланда, все иностранцы, чьи разрешения на пребывание в Таиланде были действительны по состоянию на 26 марта, могут не беспокоиться о продлении этих разрешений или 90-дневных отчетах вплоть до 31 июля. Визовая амнистия распространяется на все типы виз, а не только краткосрочные туристические.

«Все иностранцы, которые начинают волноваться в связи с приближением 31 июля, могут записаться на визит в наш офис и встретиться с нами. Люди, чьи визы уже истекли, могут придти и продлить разрешения на пребывание, если желают. Мы в этом не откажем», – заверил полковник Чанапхайкун.

«То же самое относится к 90-дневным отчетам. Мы также обработаем и их», – добавил он.

Полковник подчеркнул, что вместо визита в офис Иммиграционного бюро лучше сперва попробовать воспользоваться онлайн-сервисами ведомства.

«Если у вас возникнут проблемы с ними, пожалуйста,запишитесь на посещение и встретьтесь с нами лично в пхукетском офисе Иммиграционного бюро», – заявил полковник.

Для записи на визит в офис следует использовать приложение QueQ, доступное в App Store и Google Play.

«Скачайте приложение, перейдите в раздел Bank/Service, выберите Immigration Bureau – Phuket Immigration и следуйте инструкциям. Если у вас возникнут проблемы или вы не найдете подходящей для себя опции, пожалуйста,свяжитесь с нами напрямую», – пояснил господин Чанапхайкун.

Также записаться на прием можно через сайт пхукетского офиса Иммиграционного бюро.

«После 31 июля может быть наплыв посетителей. Мы пока не получили никаких новых распоряжений относительно продления амнистии, но, пожалуйста, не волнуйтесь», – добавил глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро.

«Весьма вероятно, что будет принято какое-то решение в пользу лиц, которым нужно продлить визы или подать 90-дневные отчеты. Но если вы хотите быть уверенны в своем статусе до 31 июля, то вы можете записаться на визит в наш офис заранее. Это не обязательно, но это может помочь вам чувствовать себя спокойнее относительно своей визовой ситуации», – отметил полковник Чанапхайкуг.

Офицер подчеркнул, что предварительная запись на прием необходима, поскольку это позволяет сократить число людей, находящихся в здании офиса в ожидании. Также господин Чанапхайку попросил сразу приходить с полным набором документов, чтобы не было нужды уезжать и возвращаться.













