Иммиграционное бюро: Правила продления пенсионных виз остаются прежними

Пхукетский офис Иммиграционное бюро подтвердил The Phuket News, что правила продления пенсионных виз в последнее время не менялись. Таким образом иностранец по прежнему может комбинировать объем своего банковского счета и регулярный доход для удовлетворения требования о наличии 800 тыс. бат в год.

Таньялак Сакут

21 Октября 2020, 11:50 AM

Фото: Таньялак Сакут

«Финансовые требования к иностранцам, подающим заявление на годовое продление пенсионных виз, остаются прежними», – заверил подполковник Ворапон Панпет из Иммиграционного бюро Пхукета.

«Общее правило состоит в том, что у иностранца должно быть не менее 800 тыс. бат на счету в тайском банке и баланс не должен быть менее 400 тыс. бат в течение года, либо должен иметься ежемесячный доход в размере 65 тыс. бат. Однако существует опция, когда на счету находится минимум 400 тыс. бат, а до 800 тыс. в год сумма добирается дополнительным доходом», – пояснил офицер.

Корреспондент The Phuket News попросил разъяснений у Иммиграционного бюро после того, как в редакцию обратился один из живущих на Пхукете экспатов. Он рассказал, что ему было отказано в продлении визы на основании того, что он не удовлетворяет финансовым требованиям. Также в ходе выяснения подробностей мужчина услышал, что для продления разрешения на пребывание теперь якобы требуется письмо из посольства.

Подполковник Панпет заверил, что последнее утверждение не соответствует действительности, в письме из посольства необходимости нет.

«Не важно, что кто-то вам сказал. Ничего не поменялось», – повторил он.

Также офицер напомнил, что одной из причин для отказа может быть несоблюдение требования о том, чтобы средства находились на счету в течение минимум двух месяцев до подачи заявления.

«Я не знаю, с кем этот иностранец говорил, но очевидно, что некоторые предоставляющие информацию люди не знают всех деталей», – добавил подполковник.

Господин Панпет также предложил всем, у кого есть вопросы, напрямую обращаться в его офис (кабинет 103 в Иммиграционном бюро Пхукета).

«Заявления на годовые продления обрабатываются нашими сотрудниками в этом кабинете. Пожалуйста, обращайтесь к нам, чтобы точно знать, что принимается, а что нет», – заявил подполковник Панпет.