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Иммиграционное бюро пояснило правила визовой амнистии

Визовая амнистия для находящихся в Таиланде иностранцев была продлена до 26 сентября, однако для того, чтобы остаться в стране после этой даты уже будет необходимо письмо из посольства, подтверждающее невозможность вернуться в свою страну.

Новости Пхукета

28 Июля 2020, 10:26 AM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Как пояснило Иммиграционное бюро на своем сайте, до 26 сентября находящие в Таиланде иностранцы могут не беспокоиться о визах, но чтобы остаться в стране после этой даты нужны будут уважительные причины. К ним, в частности, относятся состояние здоровья иностранного гражданина, эпидемиологическая ситуация на родине или отсутствие авиасообщения. Впрочем, речь в данном случае идет о туристах. Иностранцам с долгосрочными визами нужно привести документы в порядок до дедлайна.

Согласно объявлению на сайте Иммиграционного бюро, все иностранцы, находящиеся в стране по долгосрочным визам, должны к 26 сентября продлить разрешения на пребывание в Королевстве по стандартным процедурам. Обладатели краткосрочных виз (TR, TS, VOA) и лица, въехавшие в страну в безвизовом порядке, должны до 26 сентября или покинуть Таиланд, или предоставить обоснования, почему они не могут этого сделать.

1.1 В случае болезни. Явиться в местный офис Иммиграционного бюро с медицинской справкой, подтверждающей невозможность покинуть страну по медпоказаниям.

1.2 В случае других причин. Явиться в местный офис Иммиграционного бюро с письмом из посольства, подтверждающим невозможность выехать в свою страну по тем или иным причинам (к примеру, закрытие границ, отсутствие авиарейсов).

Что касается 90-дневных отчетов, от которых все иностранцы были освобождены с 26 марта до конца июля, то их нужно подать с 1 по 31 августа.

 

 

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