Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Иммиграционное бюро подтвердило возможность использования визы Non-O в качестве пенсионной

Требование об обязательном наличии медицинской страховки для проживания в Таиланде по так называемой пенсионной виде оказалось, судя по всему, обходимым. На прошлой неделе Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило The Phuket News, что наличие медстраховки обязательно только для виз Non-Immigrant O-A, при этом «пенсионеры» по-прежнему могут проживать в Таиланде по визе Non-Immigrant O, на которую данное требование не распространяется.

Новости Пхукета

28 Октября 2019, 12:33 PM
Фото: Таньялак Сакут

Фото: Таньялак Сакут

В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Катхатхорн Кхумтиенг заявил следующее: «Я не могу сказать, какая виза подходит какому-то конкретному иностранцу. Заявитель волен выбирать между Non-Immigrant O-A и Non-Immigrant O – это две действительные опции. Иностранец сам может выбрать, на основании какой визы находиться в Таиланде».

«От лиц с визой Non-Immigrant O не требуется медстраховка при продлении разрешения на пребывание в стране. Однако разные типы виз обладают различными положительными сторонами. К примеру, иностранец с визой Non-Immigrant O-A получает годовое разрешение на нахождение в стране», – добавил он.

Дальнейшие вопросы полковник Кхумтиенг переадресовал подполковнику Ворапону Панпету, занимающего в пхукетском офисе Иммиграционного бюро должность инспектора.

«Все верно. От лиц с визой Non-Immigrant O медицинская страховка не требуется. Сотрудники Иммиграционного бюро не просят ее предъявлять», – заявил он.

Одновременно подполковник Панпет напомнил, что какие-либо ограничения на смену типа визы во время нахождения непосредственно в Таиланде отсутствуют.

«К примеру, иностранец с туристической визой может подать заявление на смену типа визы на не иммиграционную, такую как Non-Immigrant O, Non-Immigrant B (рабочая виза), Non- Immigrant Ed (образовательная виза). Это возможно, если иностранец удовлетворяет требованиям к конкретной визе», – заявил инспектор.

При этом ни полковник Кхумтиенг, и подполковник Панпет отказались прямо подтвердить или опровергнуть возможность смена визы с Non-Immigrant O-A на Non-Immigrant O.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Авиакомпания Vietnam Airlines начала летать с Пхукета в Хошимин
Пикап врезался в мачту электропередач в районе памятника Героиням
Планируемый аэропорт в провинции Пханг-Нга удвоился в размерах
Спасатил Kusoldharm Foundation обзавелись базой на севере Пхукета
Камбоджийка арестована по делу о трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Патонге
Красный Крест развеял опасения о дефиците донорской крови на Пхукете
В появлении мертвой рыбы на пляже острова Нака обвинили местных рыбаков
Яхту россиянина сорвало с якоря и выбросило на пляж на Пхукете
Занесенный в черный список гражданин Белоруссии задержан после возвращения в Таиланд
Медленного лори без одной лапы нашли брошенным в Патонге
Бан-Дон в Таланге останется без воды 28 октября
Мэр Чалонга устроил бесплатную раздачу рыбы жителям района
Паклок проголосовал против прокладки шоссе через мангры
Переоборудованная под газ машина пхукетского экспата загорелась во время движения
Двухметровую кобру поймали в Раваи

 

SKYPARK
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Thai Residential
Melbourne Cup Brunch 2019
QSI International School Phuket

 