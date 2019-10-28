Иммиграционное бюро подтвердило возможность использования визы Non-O в качестве пенсионной

В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Катхатхорн Кхумтиенг заявил следующее: «Я не могу сказать, какая виза подходит какому-то конкретному иностранцу. Заявитель волен выбирать между Non-Immigrant O-A и Non-Immigrant O – это две действительные опции. Иностранец сам может выбрать, на основании какой визы находиться в Таиланде».
«От лиц с визой Non-Immigrant O не требуется медстраховка при продлении разрешения на пребывание в стране. Однако разные типы виз обладают различными положительными сторонами. К примеру, иностранец с визой Non-Immigrant O-A получает годовое разрешение на нахождение в стране», – добавил он.
Дальнейшие вопросы полковник Кхумтиенг переадресовал подполковнику Ворапону Панпету, занимающего в пхукетском офисе Иммиграционного бюро должность инспектора.
«Все верно. От лиц с визой Non-Immigrant O медицинская страховка не требуется. Сотрудники Иммиграционного бюро не просят ее предъявлять», – заявил он.
Одновременно подполковник Панпет напомнил, что какие-либо ограничения на смену типа визы во время нахождения непосредственно в Таиланде отсутствуют.
«К примеру, иностранец с туристической визой может подать заявление на смену типа визы на не иммиграционную, такую как Non-Immigrant O, Non-Immigrant B (рабочая виза), Non- Immigrant Ed (образовательная виза). Это возможно, если иностранец удовлетворяет требованиям к конкретной визе», – заявил инспектор.
При этом ни полковник Кхумтиенг, и подполковник Панпет отказались прямо подтвердить или опровергнуть возможность смена визы с Non-Immigrant O-A на Non-Immigrant O.