Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил отсутствие каких-либо изменений в правилах продления разрешений на пребывание в стране по семейным визам. В частности, бюро по-прежнему не требует у заявителя подтверждения уровня доходов письмом из посольства, если дипломатическая миссия таких документов не предоставляет.

Новости Пхукета

14 Января 2020, 10:58 AM

Иммиграционное бюро подтвердило отсутствие изменений по семейным визам. Фото: Архив The Phuket News

Редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» обратилась в местный офис Иммиграционного бюро за разъяснениями после того, как получила информацию от одного из читателей-американцев, что ему отказали в очередном штампе на годовое пребывание в стране на основании отсутствия письма из посольства с подтверждением доходов.

По словам мужчины, после многих лет жизни в Таиланде с тайской супругой по визе Non-O ему было отказано в очередном продлении, и теперь он обязан в течение ближайшего месяца (до истечения предыдущего разрешения) покинуть страну. При этом посольство США подтверждений источников доходов не выдает.

Собеседник редакции отметил, что письмо из посольства не фигурирует в опубликованном на сайте Иммиграционого бюро списке документов для продления разрешения на пребывание в стране по семейной визе. В контрольном списке (чеклисте) требуемых документов, полученном им непосредственно в пхукетском офисе бюро, также говорится о том, что для достаточно выписки из тайского банка, а письмо из посольства требуется лишь для «дополнительных источников дохода», к примеру, получаемой в родной стране пенсии.

В беседе с The Phuket News заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета Удом Тхонгчин выразил удивление тем, что иностранцу отказали в продлении разрешения на пребывание в связи с отсутствие упомянутого выше письма.

«Письма из посольств не требуются, если конкретная дипмиссия их не выдает», – прямо заявил подполковник Тхонгчин.

«Я не знаю, что произошло. Также у меня нет информации о том, кто занимается этим делом. Пожалуйста, посетите пхукетский офис Иммиграционного бюро и обсудите вопрос напрямую с соответствующим сотрудником на втором этаже здания», – посоветовал офицер.

Подполковник Тхонгчин заверил, что все сотрудники бюро получили напоминанием о том, что от граждан ряда стран письма из посольства не требуются.

«Я сегодня сказал своим служащим, чтобы были внимательны в этой части. Что же касается непосредственно этого американца и всех людей с аналогичной проблемой, то пусть они, пожалуйста, нанесут визит в Иммиграционное бюро для разрешения ситуации», – заявил господин Тхонгчин.

«Для данного типа визы в качестве доказательства финансовой состоятельности достаточно выписки со счета в тайском банке и банковской книги. Этого достаточно, чтобы подтвердить доходы», – заверил заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета.

Тот факт, что американцу в офисе выдали сразу два списка требуемых документов, он объяснил тем, что первая бумага – это официальный текст на тайском, а вторая – неофициальный перевод первой на английский.

«Английский перевод действительно может легко приводить к недопониманиям. Мы постараемся сделать более качественный перевод в ближайшее время», – заявил офицер, добавив, что никаких дополнительных требований в английской версии списка не содержится.