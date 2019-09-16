Иммиграционное бюро подтвердило наличие исключений к форме ТМ28

Глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро Катхатхорн Кумтхиенг подтвердил «Новостям Пхукета», что требование о обязательной перерегистрации при смене адреса (форма ТМ28) не распространяется на довольно широкий ряд иностранцев. Как пояснил полковник Кумтхиенг, требования были ослаблена по итогам некого официального совещания, состоявшегося 9 сентября.

Таньялак Сакут

16 Сентября 2019, 01:59 PM

Фото: Иммиграционное бюро

О наличии исключений из требования по обязательной регистрации адреса при смене места пребывания стало известно 13 сентября, когда на сайте Иммиграционного бюро было опубликовано соответствующее уведомление.

Уведомление гласило следующее: «Во время посещения Таиланда с целями туризма, спорта, бизнеса, инвестиционной деятельности, получения образования и высококвалифицированной профессиональной деятельности от иностранца не требуется уведомлять компетентные лица в случае смены места жительства» (см. оригинал на иллюстрации выше).

В беседе с «Новостями Пхукета» глава местного отделения иммиграционного бюро признал, что уведомление сформулировано недостаточно четко и привел конкретный перечень виз, на обладателей которых распространяется приведенное выше исключение.

«Данным уведомлением сообщается от освобождения определенных групп иностранцев от уведомления о прибытии на новый адрес проживания по форме ТМ28. В частности, освобождаются иностранцы, находящиеся в стране по туристическим визам (иностранцы с визами TR, визами по прибытию и въехавшие в страну по безвизу), спортивным визам (S), рабочим и бизнес-визам (B), инвестиционным визам (IM, IB), образовательным визам (ED, RS) и визам для высококвалифицированных специалистов и мастеров (EX). Эти лица теперь освобождены от необходимости подавать формы ТМ28», – заявил полковник Кумтхиенг.

«Ко всем остальным иностранцам, находящимся в стране на основании виз прочих типов, требование о форме ТМ28 по-прежнему применяется», – добавил он.

Полковник Кумтхиенг пояснил, что форма ТМ28 не требуется от представителей перечисленных в уведомлении категорий «по причине наличия требования о форме ТМ30, которая обязывает владельцев недвижимости сообщать о любых проживающих у них иностранцах. Таким образом, данные об иностранце будут получены по форме ТМ30». Офицер не пояснил, почему в исключение попали работающие в Таиланде иностранцы (виза В), но не находящиеся с ними члены семей (О).

Полковник Кумтхиенг рассказал, что решение об ослаблении требований миграционного контроля было принято после совещания, прошедшего в понедельник, 9 сентября. При этом офицер заверил, что исключения уже в силе.

Также полковник Кумтхиенг напомнил, что абсолютно все иностранцы независимо от типа виз обязаны подавать 90-дневные отчеты при нахождении на территории Королевства свыше 90 дней.

«Это по-прежнему требуется. Иностранцу все так же необходимо сообщать о себе в Иммиграционное бюро каждые три месяца», – заявил глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро.