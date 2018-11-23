Иммиграционное бюро Пхукета запустило сервис Drive Thru

Начальник иммиграционного бюро Таиланда Сурачет Хакпан посетил пхукетский офис ведомства и официально открыл сервис обслуживания водителей, запущенный в тестовом режиме ранее на этой неделе.

Таньялак Сакут

23 Ноября 2018, 09:45 AM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Вместе с генералом Хакпаном офис Иммиграционного бюро на Пхукете посетили почетные консулы Великобритании, Швейцарии, Франции и других стран.

Генерал Хакпан подчеркнул, что Пхукет стал первой провинцией страны, где в Иммиграционном бюро заработал сервис Drive Thru.

«Цель этой инновации – уменьшить число людей, ожидающих обслуживания в офисе Иммиграционного бюро на 30%. Сейчас офис обслуживает от 300 до 700 человек ежедневно, что вызывает проблемы с парковочными местами», – заявил генерал.

По словам главы Иммиграционного бюро, обслуживание по системе Drive Thru занимает около 2-3 минут. Не выходя из машины можно подать 90-дневный отчет и подтверждение адреса проживания (если адрес не менялся, а иностранец просто совершил поездку за пределы Пхукета), а также получить штамп о продлении срока пребывания в Таиланде на очередной год по долгосрочной визе.

Глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро Катхатхорн Кумтхиенг отметил, что запуск системы Drive Thru – один из элементов модернизации офиса, включающей также ремонт основных помещений и покраску зданий.