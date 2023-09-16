Иммиграционное бюро Пхукета выпустило внеочередной отчет о проверках иностранцев

Как следует из сообщения провинциального офиса Иммиграционного бюро, граждане России возглавили список лиц, в отношении которых проводились проверки 8-14 сентября. При этом ранее офис не выпускал отчетов за конкретные недели, ограничиваясь докладами по итогам месяца.
«Иммиграционное бюро Пхукета объединило усилия с межведомственной группой, включающей провинциальную полицию, туристическую полицию и ведомства надзора в сфере трудоустройства, для проведения выездных проверок и строгого реагирования на нарушение законов иностранцами в форме ареста нарушителей. Проверки проводились как по полученным сообщениям о нарушителях, так и в рамках «рентгена» адресов проживания иностранцев», – заявил пхукетский офис Иммиграционного бюро.
Результаты недельной работы следующие:
- Проверено адресов – 42;
- Проверенно иностранцев – 71;
- Произведено арестов – 4;
- Арестовано лиц по статье 38 – 1;
- Предупреждено лиц по статье 38 – 31.
Упомянутая статья 38 посвящена обязанности собственников и менеджеров жилья/отелей передавать информацию обо всех иностранных жильцах в течение 24 часов после заселения.
Топ-5 национальностей, представители которых стали объектами проверок 8-14 сентября:
- Россия – 20 проверок;
- Мьянма – 10 проверок;
- Великобритания – 6 проверок;
- Италия – 6 проверок;
- Франция – 4 проверки.
В результате работы было произведено, согласно отчету, четыре ареста: два в связи с оверстэем (пребывания в стране с просроченной визой) и два в связи с отсутствием регистрации по месту проживания (одно дело против иностранца и одно против человека, предоставившего ему жилье).
К внеочередному отчету был приложен постер Иммиграционного бюро с призывом сообщать о нарушающих законы иностранных гражданах и перечислением каналов связи: телефонная горячая линия 09-6046-5485, приложение Traffy Fondue, онлайн-форма Google.