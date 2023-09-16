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Иммиграционное бюро Пхукета выпустило внеочередной отчет о проверках иностранцев

Более 70 иностранцев были проверены на предмет легальности нахождения на Пхукете в период с 8 по 14 сентября, сообщило Иммиграционное бюро во внеочередном отчете, опубликованном 15 сентября. Отчетный период начинается с дня совместной пресс-конференции генерала Сермпхана Сириконга и полковника Тханета Сукчая, посвященной россиянам на Пхукете.

Новости Пхукета

17 Сентября 2023, 09:00 AM
Проверка документов у иностранца 12 сентября. Выявлена просрочка визы на шесть с лишним месяцев. Фото: Phuket Immigration

Проверка документов у иностранца 12 сентября. Выявлена просрочка визы на шесть с лишним месяцев. Фото: Phuket Immigration

Результаты проверок иностранных граждан за 8-14 сентября. Фото: Phuket Immigration

Результаты проверок иностранных граждан за 8-14 сентября. Фото: Phuket Immigration

Постер с призывом сообщать властям о нарушающих законы иностранцах. Фото: Phuket Immigration

Постер с призывом сообщать властям о нарушающих законы иностранцах. Фото: Phuket Immigration

Как следует из сообщения провинциального офиса Иммиграционного бюро, граждане России возглавили список лиц, в отношении которых проводились проверки 8-14 сентября. При этом ранее офис не выпускал отчетов за конкретные недели, ограничиваясь докладами по итогам месяца.

«Иммиграционное бюро Пхукета объединило усилия с межведомственной группой, включающей провинциальную полицию, туристическую полицию и ведомства надзора в сфере трудоустройства, для проведения выездных проверок и строгого реагирования на нарушение законов иностранцами в форме ареста нарушителей. Проверки проводились как по полученным сообщениям о нарушителях, так и в рамках «рентгена» адресов проживания иностранцев», – заявил пхукетский офис Иммиграционного бюро.

Результаты недельной работы следующие:

  • Проверено адресов – 42;
  • Проверенно иностранцев – 71;
  • Произведено арестов – 4;
  • Арестовано лиц по статье 38 – 1;
  • Предупреждено лиц по статье 38 – 31.

Упомянутая статья 38 посвящена обязанности собственников и менеджеров жилья/отелей передавать информацию обо всех иностранных жильцах в течение 24 часов после заселения.

Топ-5 национальностей, представители которых стали объектами проверок 8-14 сентября:

  1. Россия – 20 проверок;
  2. Мьянма – 10 проверок;
  3. Великобритания – 6 проверок;
  4. Италия – 6 проверок;
  5. Франция – 4 проверки.

В результате работы было произведено, согласно отчету, четыре ареста: два в связи с оверстэем (пребывания в стране с просроченной визой) и два в связи с отсутствием регистрации по месту проживания (одно дело против иностранца и одно против человека, предоставившего ему жилье).

К внеочередному отчету был приложен постер Иммиграционного бюро с призывом сообщать о нарушающих законы иностранных гражданах и перечислением каналов связи: телефонная горячая линия 09-6046-5485, приложение Traffy Fondue, онлайн-форма Google.

 

 

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