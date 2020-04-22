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Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило визовые каникулы для всех иностранцев до 31 июля

Заместитель начальника пхукетского офиса Иммиграционного бюро подтвердил, что одобренное правительством автоматическое продление разрешений на пребывание в стране распространяется на обладателей всех типов виз, а не только на туристов.

Новости Пхукета

22 Апреля 2020, 05:32 PM
Продление распространяется на все типы виз, заверили в Иммиграционном бюро Пхукета. Фото: Thailand PR Department

Продление распространяется на все типы виз, заверили в Иммиграционном бюро Пхукета. Фото: Thailand PR Department

Как писали «Новости Пхукета» накануне, кабинет министров Таиланда одобрил автоматическое продление виз до 31 апреля на заседании во вторник, 21 апреля. О принятом решении было объявлено вечером того же дня.

На сайте Иммиграционного бюро объявление еще не опубликовано, но Департамент связей с общественностью (Thailand PR Department) уже сообщил об этом.

«Цель инициативы – избежать массового скопления людей [в офисах Иммиграционного бюро], поскольку многим иностранцам, весьма вероятно, пришлось бы иначе лично встречаться с сотрудниками ведомства для продления виз, что могло бы повлечь риск распространения коронавирусной инфекии COVID-19», – заявил Департамент PR.

Ведомство напомнило, что, как и в случае с первым автоматическим продлением, разрешения на пребывание будут продлены лишь тем иностранцам, у кого они не истекли по состоянию на 26 марта.

«Это означает, что тем иностранцам, чьи визы не истекли по состоянию на 26 марта 2020 года, разрешено оставаться в стране до 31 июля 2020 года без подачи заявлений на продление разрешенного срока пребывания», – добавил Департамент PR.

В публикации ведомства на официальной странице в Facebok приводится краткое резюме одобренной кабмином инициативы:

- Автоматическое продление виз;

- Освобождение от подачи 90-дневных отчетов;

- Освобождение от сборов за продление визе;

- Освобождение от необходимости подавать документы.

«Иммиграционное бюро сделает все вышеперечисленное за вас. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в колл-центр Иммиграционного бюро по телефону 1178», – добавил Департамент PR.

Заместитель начальника офиса Иммиграционного бюро на Пхукете подполковник Нарыват Путтхавиро подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что ему известно о решении кабмина, хотя официальное уведомление из штаб-квартиры ведомства еще не поступило.

При этом подполковник Путтхавиро заверил, что визовые каникулы распространяются на обладателей абсолютно всех разрешений на пребывание в Таиланде: от безвизовых штампов и туристических виз до виз студенческих, пенсионныхи деловых.

На прямой вопрос о том, относится ли это к обладателям годовых виз, подполковник ответил: «Да, продление распространяется на все типы виз».

 

 

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