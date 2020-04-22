Иммиграционное бюро Пхукета подтвердило визовые каникулы для всех иностранцев до 31 июля

Как писали «Новости Пхукета» накануне, кабинет министров Таиланда одобрил автоматическое продление виз до 31 апреля на заседании во вторник, 21 апреля. О принятом решении было объявлено вечером того же дня.
На сайте Иммиграционного бюро объявление еще не опубликовано, но Департамент связей с общественностью (Thailand PR Department) уже сообщил об этом.
«Цель инициативы – избежать массового скопления людей [в офисах Иммиграционного бюро], поскольку многим иностранцам, весьма вероятно, пришлось бы иначе лично встречаться с сотрудниками ведомства для продления виз, что могло бы повлечь риск распространения коронавирусной инфекии COVID-19», – заявил Департамент PR.
Ведомство напомнило, что, как и в случае с первым автоматическим продлением, разрешения на пребывание будут продлены лишь тем иностранцам, у кого они не истекли по состоянию на 26 марта.
«Это означает, что тем иностранцам, чьи визы не истекли по состоянию на 26 марта 2020 года, разрешено оставаться в стране до 31 июля 2020 года без подачи заявлений на продление разрешенного срока пребывания», – добавил Департамент PR.
В публикации ведомства на официальной странице в Facebok приводится краткое резюме одобренной кабмином инициативы:
- Автоматическое продление виз;
- Освобождение от подачи 90-дневных отчетов;
- Освобождение от сборов за продление визе;
- Освобождение от необходимости подавать документы.
«Иммиграционное бюро сделает все вышеперечисленное за вас. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в колл-центр Иммиграционного бюро по телефону 1178», – добавил Департамент PR.
Заместитель начальника офиса Иммиграционного бюро на Пхукете подполковник Нарыват Путтхавиро подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что ему известно о решении кабмина, хотя официальное уведомление из штаб-квартиры ведомства еще не поступило.
При этом подполковник Путтхавиро заверил, что визовые каникулы распространяются на обладателей абсолютно всех разрешений на пребывание в Таиланде: от безвизовых штампов и туристических виз до виз студенческих, пенсионныхи деловых.
На прямой вопрос о том, относится ли это к обладателям годовых виз, подполковник ответил: «Да, продление распространяется на все типы виз».