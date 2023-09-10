Иммиграционное бюро Пхукета открыло три канала приема сведений о нарушающих законы иностранцах

Пхукетский офис Иммиграционного бюро обратился к жителям Пхукета с просьбой о сотрудничестве в выявлении иностранных граждан, нарушающих законодательство Таиланда. Речь идет не только о визовых нарушениях, но и о всех других, включая незаконный оборот наркотиков и оружия. Подать информацию можно через Traffy Fondue, по телефону 09-6036-5485 или через новую онлайн-форму в Google Documents.

Новости Пхукета

Статистика по российским гражданам на Пхукете (общие прибытия. долгосрочные визы) в 2023 году. Фото: Phuket Immigration

Обращение Иммиграционного бюро к жителям Пхукета с просьбой сообщать об иностранных нарушителях закона былo опубликованo 9 сентября, на следующий день после совместной пресс-конференции генерал-майора Сермпхана Сириконга и полковник Тханета Сукчая.

На широко освещавшемся в тайских СМИ мероприятии 8 сентября глава всей полиции Пхукета и глава Иммиграционного бюро Пхукета отвечали на собранные изданием Al Jazeera жалобы тайцев на разные нарушения закона со стороны русскоязычного сообщества Пхукета, значительно пополнившегося в 2022 году новыми лицами.

В публикации от 9 сентября, впрочем, россияне никак не выделяются – речь идет обо всех иностранцах и о любых нарушениях закона с их стороны. Хотя приоритетом для Иммиграционного бюро является то, что касается визового режима и трудовой деятельности иностранных граждан в Таиланде.

«Мы хотим попросить жителей Пхукета о сотрудничестве. Если вы располагаете информацией о противоправных действиях со стороны иностранцев, передавайте ее в Иммиграционное бюро Пхукета по новым открытым нами каналами», – говорится в обращении Иммиграционного бюро от 9 сентября.

Иммиграционного бюро добавило, что на основе получаемой информации будет осуществляться скоординированное реагирование со стороны разных профильных ведомств. В Иммиграционном бюро рассчитывают, что инициативность жителей Пхукета позволит реагировать на «проблемы со стороны иностранцев» более прицельно и оперативно.

«Если вы располагаете информацией об иностранцах, совершающих противоправные деяния, вы можете проинформировать нас напрямую по нижеперечисленным каналам», – отметило Иммиграционное бюро.

Ведомство предлагает три канала передачи сведений:

Приложение Traffy Fondue,

Телефонная горячая линия 09-6036-5485,

Онлайн-форма Google Docs.

Приложение Traffy Fondue и телефонная линия 09-6036-5485 назывались в качестве средств связи с властями и на пресс-конференции 8 сентября, однако Google-форма тогда еще не упоминалась.

При подаче информации через нее заявителя просят указать свои имя и фамилию, адрес электронной почты и телефон. Затем предлагается выбрать одну из категорий правонарушений и кратко изложить известную информацию своими словами. Отдельно бюро просит указать адрес места происшествия.

Иммиграционное бюро ждет информации о следующих типах правонарушений:

Наркотики;

Оружие;

Оверстэй;

Нелегальный въезд в страну;

Работа без разрешения;

Другие правонарушения.

После отправки информации система просто фиксирует факт ее получения без каких-либо дополнительных рекомендаций по дальнейшим действиями или обещаний обратной связи.

В ожидании безвиза для Китая

Также 9 сентября пхукетская редакция Radio Thailand, освещавшая днем ранее пресс-конференцию генерала Сириконга и полковника Сукчая, опубликовала отдельное заявление главы Иммиграционного бюро Пхукета, касающееся ожидаемого упрощения визового режима с Китаем с 1 октября.

В публикации Radio Thailand Phuket говорится, что временные послабления для китайских туристов планируются с начала четвертого квартала в рамках программы премьер-министра Сетти Тхависина по стимулированию турпотока и восстановления экономики. При этом из текста, как и раньше, непонятно, идет ли речь о безвизе, отмене визовых сборов или каких-то иных решениях, упрощающих посещение Таиланда гражданами Китая.

На этом фоне, как отмечает радиостанция, полковник Сукчай подтвердил готовность Иммиграционного бюро Пхукета и дальше проводить необходимую работу в рамках проекта White Accomodation for Foreigners, включая все меры, направленные на обсепечение соблюдения туристами правил законного пребывания в Таиланде. Кампания, в частности, предусматривает выездные проверки документов по адресам проживания иностранцев и работу с менеджерами отелями и владельцами жилья, размещающими у себя иностранцев.

«Беспокойства касательно безвиза у нас нет. Мы готовы продолжать работу и формировать понимание правил пребывания в Таиланде у туристов одновременно с выполнением других миссий Иммиграционного бюро ради укрепления уверенности у туристов в Пхукет и Таиланде как достойных направлениях для отдыха», – заявил полковник Сукчай.