Иммиграционное бюро Пхукета открыло три канала приема сведений о нарушающих законы иностранцах

Обращение Иммиграционного бюро к жителям Пхукета с просьбой сообщать об иностранных нарушителях закона былo опубликованo 9 сентября, на следующий день после совместной пресс-конференции генерал-майора Сермпхана Сириконга и полковник Тханета Сукчая.
На широко освещавшемся в тайских СМИ мероприятии 8 сентября глава всей полиции Пхукета и глава Иммиграционного бюро Пхукета отвечали на собранные изданием Al Jazeera жалобы тайцев на разные нарушения закона со стороны русскоязычного сообщества Пхукета, значительно пополнившегося в 2022 году новыми лицами.
В публикации от 9 сентября, впрочем, россияне никак не выделяются – речь идет обо всех иностранцах и о любых нарушениях закона с их стороны. Хотя приоритетом для Иммиграционного бюро является то, что касается визового режима и трудовой деятельности иностранных граждан в Таиланде.
«Мы хотим попросить жителей Пхукета о сотрудничестве. Если вы располагаете информацией о противоправных действиях со стороны иностранцев, передавайте ее в Иммиграционное бюро Пхукета по новым открытым нами каналами», – говорится в обращении Иммиграционного бюро от 9 сентября.
Иммиграционного бюро добавило, что на основе получаемой информации будет осуществляться скоординированное реагирование со стороны разных профильных ведомств. В Иммиграционном бюро рассчитывают, что инициативность жителей Пхукета позволит реагировать на «проблемы со стороны иностранцев» более прицельно и оперативно.
«Если вы располагаете информацией об иностранцах, совершающих противоправные деяния, вы можете проинформировать нас напрямую по нижеперечисленным каналам», – отметило Иммиграционное бюро.
Ведомство предлагает три канала передачи сведений:
- Приложение Traffy Fondue,
- Телефонная горячая линия 09-6036-5485,
- Онлайн-форма Google Docs.
Приложение Traffy Fondue и телефонная линия 09-6036-5485 назывались в качестве средств связи с властями и на пресс-конференции 8 сентября, однако Google-форма тогда еще не упоминалась.
При подаче информации через нее заявителя просят указать свои имя и фамилию, адрес электронной почты и телефон. Затем предлагается выбрать одну из категорий правонарушений и кратко изложить известную информацию своими словами. Отдельно бюро просит указать адрес места происшествия.
Иммиграционное бюро ждет информации о следующих типах правонарушений:
- Наркотики;
- Оружие;
- Оверстэй;
- Нелегальный въезд в страну;
- Работа без разрешения;
- Другие правонарушения.
После отправки информации система просто фиксирует факт ее получения без каких-либо дополнительных рекомендаций по дальнейшим действиями или обещаний обратной связи.
В ожидании безвиза для Китая
Также 9 сентября пхукетская редакция Radio Thailand, освещавшая днем ранее пресс-конференцию генерала Сириконга и полковника Сукчая, опубликовала отдельное заявление главы Иммиграционного бюро Пхукета, касающееся ожидаемого упрощения визового режима с Китаем с 1 октября.
В публикации Radio Thailand Phuket говорится, что временные послабления для китайских туристов планируются с начала четвертого квартала в рамках программы премьер-министра Сетти Тхависина по стимулированию турпотока и восстановления экономики. При этом из текста, как и раньше, непонятно, идет ли речь о безвизе, отмене визовых сборов или каких-то иных решениях, упрощающих посещение Таиланда гражданами Китая.
На этом фоне, как отмечает радиостанция, полковник Сукчай подтвердил готовность Иммиграционного бюро Пхукета и дальше проводить необходимую работу в рамках проекта White Accomodation for Foreigners, включая все меры, направленные на обсепечение соблюдения туристами правил законного пребывания в Таиланде. Кампания, в частности, предусматривает выездные проверки документов по адресам проживания иностранцев и работу с менеджерами отелями и владельцами жилья, размещающими у себя иностранцев.
«Беспокойства касательно безвиза у нас нет. Мы готовы продолжать работу и формировать понимание правил пребывания в Таиланде у туристов одновременно с выполнением других миссий Иммиграционного бюро ради укрепления уверенности у туристов в Пхукет и Таиланде как достойных направлениях для отдыха», – заявил полковник Сукчай.