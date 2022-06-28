Иммиграционное бюро открыло горячую линию для приема жалоб на визовых агентов

Пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил о запуске горячей линии для приема жалоб на недобросовестных «брокеров и агентов по продлению виз».

Новости Пхукета

28 Июня 2022, 11:00 AM

Иммиграционное бюро открыло горячую линию для лиц, пострадавших от недобросовестных визовых агентов. Изображение: Иммиграционное бюро Пхукета

Как говорится в сообщении, опубликованном 27 июня на странице Иммиграционного бюро Пхукета в Facebook, подать жалобу или записаться на прием по соответствующим вопросам можно по телефонам 0864077763 и 076221905 доб. 110.

Ведомство просит заранее подготовиться и взять с собой паспорт или копию паспорта, а также все бумаги, которые могут подтвердить, что человек пострадал от действий недобросовестного визового агента.

Иммиграционное бюро не приводит примеров того, что может считаться подобными действиями, и не уточняет, насколько широко следует понимать термин «визовый агент». В частности, не ясно, попадают ли в эту категорию языковые школы, предлагающие оформление долгосрочных студенческих виз.