Иммиграционное бюро обеспокоено рисками безвиза для Китая

Иммиграционное бюро Таиланда готово к тому, что правительство может ввести безвизовый режим для туристов из Китая, хотя соответствующий шаг и вызывает у ведомства опасения в связи с облегчением доступа в страну преступных элементов и общим ростом нагрузки. Соответствующее заявление сделал 4 сентября глава Иммиграционного бюро генерал лейтенант Пакпхумпипат Сатджапан, пишет Bangkok Post. На официальных страницах ведомства выступление генерала отсутствует, но пересказ Bangkok Post отражает давно известную позицию правоохранительных органов Таиланда, которые предпочли бы не пропускать китайскую мафию, мошенников и просто разыскиваемых лиц в страну, чем ловить их внутри Таиланда. Кроме того, рост турпотока – это увеличение повседневной нагрузки на сотрудников, занимающихся паспортным контролем на границах.

Новости Пхукета

5 Сентября 2023, 01:14 PM

Глава Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда генерал лейтенант Пакпхумпипат Сатджапан. Фото: Immigration Bureau

Радикальное упрощение визового режима с Китаем и Индией стало первым из громких заявлений нового премьер-министра Таиланда Среттхи Тхависина, который был утвержден в должности Королем в конце августа. Сразу после этого господин Тхависин провел встречи с бизнесом на Пхукете и в провинции Пханг-Нга. В итоговом заявлении новый премьер подчеркнул, что зарубежный туризм – самый быстрый из возможных способов привлечения в страну иностранных денег. Но для этого нужно стимулировать турпоток с основных рынков во главе с Китаем, который пока не показывает тех цифр, на которые рассчитывали операторы.

Сейчас туристический бизнес надеется на радикальное упрощение визового режима с Китаем в одностороннем порядке к 1 октября, когда в стране начнутся недельные каникулы в честь очередной годовщины создания государства КНР. По оценкам Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Ассоциации туристических операторов (АТТА), отмена виз можно принести Таиланду порядка 500-700 тыс. дополнительных туристов из Китая в октябре-декабре.

Турбизнес уже много лет говорит о безвизе для китайских туристов, большинство из которых посещают Таиланд по визам по прибытию (процесс включает удаленную регистрацию через электронную систему и получения самой визы в аэропорту). Однако у Иммиграционного бюро всегда было и остается одно весомое возражение – отмена визового контроля облегчит доступ в Таиланд преступным элементам из Китая, будь то члены организованных криминальных синдикатов или рядовые мошенники.

В этот раз генерал Сатджапан упомянул «операторов центров мошенничества по телефону, нелегальный бизнес и другую транснациональную преступность» (в кавычки взяты слова из статьи Bangkok Post).

«Он [генерал Сатджапан] сказал, что рабочая нагрузка на Иммиграционное бюро в несколько раз увеличится, если ему придется пытаться ловить таких элементов, когда они уже проникнут в страну», – пишет Bangkok Post.

Газета указывает, что генерала Сатджапана также беспокоит и рост обычной нагрузки на пункты паспортного контроля в аэропортах. Иммиграционному бюро нужно будет как минимум подготовиться к увеличению турпотока, хотя в абсолютных цифрах речь пока не идет о возвращении к показателям докризисного 2019 года.

Генерал Сатджапан отметил, что для китайских туристов, видимо, придется выделить отдельные стойки паспортного контроля в аэропортах. Иммиграционное бюро уже обратилось к корпорации Airports of Thailand (AOT) с просьбой найти место под дополнительные стойки в международных аэропортах.

При этом турбизнес в лице АТТА отмечает, что на китайском рынке продолжают играть роль несколько не связанных с визами факторов, сдерживающих рост турпотока. Генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттананон отметил среди них неблагоприятный период экономике самого Китая, из-за чего граждане страны стараются не тратить слишком много на отпуск.

Также господин Чайраттананон упомянул циркулирующие в китайских соцсетях негативные новости, в которых Таиланд выглядит небезопасной для отдыха страной. Причем в этот раз газета Bangkok Post не назвала эти новости фейковыми, хотя раньше тайская сторона методично подчеркивала, что сообщения о проблемах у китайцев в Таиланде безосновательны. На этом была направлена, в частности, запущенная на рубеже мая и июня совместная кампания ТАТ и турполиции.

Кроме того, генеральный секретарь АТТА добавил, что многие из китайских туристических компаний до сих пор не восстановились в полной мере после COVID-19 на фоне дефицита кадров и высоких операционных расходов.

На Пхукете туристы из Китая с конца апреля являются самой многочисленной демографической группой, однако ход восстановления турпотока сложно назвать гладким. В марте-июне прямые визиты из КНР колебались на уровне 40-45 тыс. в месяц, в июле было 74,8 тыс., в августе – 64,7 тыс.

Даже если считать по максимальной планке, общий показатель китайских прибытий на Пхукет с начала года можно оценить в лучшем случае в 350 тыс. человек, не считая туристов, прилетевших с прохождением паспортного контроля в Бангкоке Бангкоке.

При этом китайский рынок не имеет такой яркой сезонности, как российский или скандинавский, на которых количество визитов увеличится в разы после начала холодного времени года в этих странах и перехода авиакомпаний на зимнее расписание.