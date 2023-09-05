Иммиграционное бюро обеспокоено рисками безвиза для Китая

Радикальное упрощение визового режима с Китаем и Индией стало первым из громких заявлений нового премьер-министра Таиланда Среттхи Тхависина, который был утвержден в должности Королем в конце августа. Сразу после этого господин Тхависин провел встречи с бизнесом на Пхукете и в провинции Пханг-Нга. В итоговом заявлении новый премьер подчеркнул, что зарубежный туризм – самый быстрый из возможных способов привлечения в страну иностранных денег. Но для этого нужно стимулировать турпоток с основных рынков во главе с Китаем, который пока не показывает тех цифр, на которые рассчитывали операторы.
Сейчас туристический бизнес надеется на радикальное упрощение визового режима с Китаем в одностороннем порядке к 1 октября, когда в стране начнутся недельные каникулы в честь очередной годовщины создания государства КНР. По оценкам Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Ассоциации туристических операторов (АТТА), отмена виз можно принести Таиланду порядка 500-700 тыс. дополнительных туристов из Китая в октябре-декабре.
Турбизнес уже много лет говорит о безвизе для китайских туристов, большинство из которых посещают Таиланд по визам по прибытию (процесс включает удаленную регистрацию через электронную систему и получения самой визы в аэропорту). Однако у Иммиграционного бюро всегда было и остается одно весомое возражение – отмена визового контроля облегчит доступ в Таиланд преступным элементам из Китая, будь то члены организованных криминальных синдикатов или рядовые мошенники.
В этот раз генерал Сатджапан упомянул «операторов центров мошенничества по телефону, нелегальный бизнес и другую транснациональную преступность» (в кавычки взяты слова из статьи Bangkok Post).
«Он [генерал Сатджапан] сказал, что рабочая нагрузка на Иммиграционное бюро в несколько раз увеличится, если ему придется пытаться ловить таких элементов, когда они уже проникнут в страну», – пишет Bangkok Post.
Газета указывает, что генерала Сатджапана также беспокоит и рост обычной нагрузки на пункты паспортного контроля в аэропортах. Иммиграционному бюро нужно будет как минимум подготовиться к увеличению турпотока, хотя в абсолютных цифрах речь пока не идет о возвращении к показателям докризисного 2019 года.
Генерал Сатджапан отметил, что для китайских туристов, видимо, придется выделить отдельные стойки паспортного контроля в аэропортах. Иммиграционное бюро уже обратилось к корпорации Airports of Thailand (AOT) с просьбой найти место под дополнительные стойки в международных аэропортах.
При этом турбизнес в лице АТТА отмечает, что на китайском рынке продолжают играть роль несколько не связанных с визами факторов, сдерживающих рост турпотока. Генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттананон отметил среди них неблагоприятный период экономике самого Китая, из-за чего граждане страны стараются не тратить слишком много на отпуск.
Также господин Чайраттананон упомянул циркулирующие в китайских соцсетях негативные новости, в которых Таиланд выглядит небезопасной для отдыха страной. Причем в этот раз газета Bangkok Post не назвала эти новости фейковыми, хотя раньше тайская сторона методично подчеркивала, что сообщения о проблемах у китайцев в Таиланде безосновательны. На этом была направлена, в частности, запущенная на рубеже мая и июня совместная кампания ТАТ и турполиции.
Кроме того, генеральный секретарь АТТА добавил, что многие из китайских туристических компаний до сих пор не восстановились в полной мере после COVID-19 на фоне дефицита кадров и высоких операционных расходов.
На Пхукете туристы из Китая с конца апреля являются самой многочисленной демографической группой, однако ход восстановления турпотока сложно назвать гладким. В марте-июне прямые визиты из КНР колебались на уровне 40-45 тыс. в месяц, в июле было 74,8 тыс., в августе – 64,7 тыс.
Даже если считать по максимальной планке, общий показатель китайских прибытий на Пхукет с начала года можно оценить в лучшем случае в 350 тыс. человек, не считая туристов, прилетевших с прохождением паспортного контроля в Бангкоке Бангкоке.
При этом китайский рынок не имеет такой яркой сезонности, как российский или скандинавский, на которых количество визитов увеличится в разы после начала холодного времени года в этих странах и перехода авиакомпаний на зимнее расписание.