Иммиграционное бюро нашло в своих рядах более сотни коррумпированных сотрудников

Более 100 сотрудников Иммиграционного бюро подозреваются в нелегальной выдаче виз гражданам Китая, причастным к различным видам серого бизнеса китайских триад в Таиланде. Соответствующее заявление сделал глава ведомства генерал-лейтенант Пакпхумпипат Сатджапхан. Проверяют сотрудников в рамках дела Тухао.

Новости Пхукета

7 Февраля 2023, 02:26 PM

Подозреваемыми по делу о выдаче фиктивных виз китайцам проходят 110 сотрудников Иммиграционного бюро. Фото: Bangkok Post

Как пообещал генерал Сатджапхан, выдававшим «левые» визы сотрудникам Иммиграционного бюро будут предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, а также требовании и получении выгоды в обмен на нелегальные услуги. Дополнительно будет проведено расследование на предмет «серьезных дисциплинарных нарушений».

Среди 110 подозреваемых значатся минимум три генерала, а также десятки офицеров в других званиях, пишет Bangkok Post. При этом все подозреваемые официально являются сотрудниками полиции, поскольку Иммиграционное бюро структурно входит в состав Королевской полиции Таиланда.

Генерал Сатджапхан добавил, что ожидает скорого окончания расследования. По его словам, готовые материалы должны быть переданы главе полиции генералу Дамронгсаку Киттипрапату уже на этой неделе. Аналогичные сроки озвучил и курирующий дело заместитель начальника полиции генерал Сурачет Хакпан.

Схема нелегальной выдачи виз была классической. Клиент въезжал в страну как турист, после чего получал долгосрочную бизнес-визу или волонтерскую визу через подконтрольное сотрудникам Иммиграционного бюро агентство. Также популярны были и фиктивные студенческие визы, которые делались через подконтрольные языковые школы.

Примечательно, что, согласно материалам расследования, большинство выдач «левых» виз приходится на период с 2020 по 2022 год, то есть время пандемии, закрытия границ и отсутствия, собственно, китайского туризма.

Вызывает интерес и география нарушений. По материалам следствия, это преимущественно север и северо-восток Таиланда, а отнюдь не популярные туристические районы. Нет вопросов, впрочем, в отношении северного Чианг-Мая, который, действительно, всегда был популярен у китайцев.