Иммиграционное бюро набирает волонтеров-иностранцев

Пхукетский офис Иммиграционного бюро открыл набор волонтеров-иностранцев для работы в отделении в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

15 Мая 2022, 04:44 PM

Иммиграционное бюро Пхукета набирает иностранных волонтеров.

Прием заявок начался 9 мая и будет продолжаться до 25 числа. На 26-27 мая запланированы очные собеседования с кандидатами, 30 числа будут объявлены итоги отбора, 31 пройдет однодневное обучение, заступление на службу – 1 июня.

На должность волонтера может претендовать человек любой национальности в возрасте от 20 лет, постоянно проживающий на Пхукете и имеющий долгосрочную (годовую) визу. Гендерных ограничений нет, в биографии должны отсутствовать криминальные эпизоды.

Также кандидату следует самостоятельно оценить свою расположенность к работе, предусматривающей постоянное личное общение с людьми и, зачастую, стрессовые ситуации. Это является одним из ключевых требований к волонтеру наряду с владением английским и другими языками.

Бланк заявления соискателя можно найти здесь: https://shorturl.ae/UDSl4. Заполненную форму нужно прислать на электронную почту kamlangpol.hkt@gmail.com. Имена прошедших отбор кандидатов будут опубликованы на сайте Phuket Immigration и на официальной странице в Facebook.

Службу волонтеров Иммиграционного бюро организовал в 2007 году британский экспат Кевин Мосс, который много лет служил волонтером Королевской полиции по восьмому региону. В 2021 году господин Мосс скончался от рака. Служба волонтеров осталась его наследием на Пхукете.