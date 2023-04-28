Иммиграционное бюро будет работать три дня в первую неделю мая

Согласно официальному перечную выходных и нерабочих дней, в первую неделю мая таких будет три:
- 1 мая. Понедельник. День труда;
- 4 мая. Четверг. День Коронации;
- 5 мая. Дополнительный выходной к Дню Коронации.
Впрочем, тайское законодательство дает бизнесу и госведомствам некоторую свободу в формировании рабочих графиков при учете того, что сотрудникам предоставляется установленный законом минимум выходных. По этой причине Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта Пхукета (PLTO) будут открыты и 1 мая.
Это, впрочем, не относится к финансовым организациям. Согласно уведомлению на сайте Центробанка, все три перечисленных выше дня (1, 4 и 5 мая) будут нерабочими в данных структурах. Из банковских отделений будут открыты только те, что находятся в торговых центрах.
Расписания с тремя рабочими и двумя нерабочими днями, видимо, будут придерживаться большинство официальных структур и ведомств. Впрочем, перед визитом в тот или иной департамент рекомендуется позвонить туда и уточнить, открыт ли офис.