Image Asia и Class Act Media объявили о слиянии

Ведущие пхукетские издатели печатных и онлайн СМИ – Class Act Media и Image Asia – объявили об объединении.

10 Мая 2019, 10:31 AM

Гренвилл Фордхэм (слева) и Джейсон Бэван (справа) объединяют усилия, но издания их компаний сохранят свои бренды и идентичность.

Пхукетское издательство Image Asia – одна из старейших компаний на рынке англоязычных медиа на острове с 20-летней историей. Журнал, путеводители и сайты Image Asia нацелены на туристическую аудиторию и рассказывают гостям острова о ресторанах, событиях и местах, которые стоит посетить. В свою очередь, Class Act Media ориентируется преимущественно на резидентов острова и в первую очередь освещает местные новости, актуальные для тех, кто живет на Пхукете. Также оба издательства следят за рынком недвижимости, информируя потенциальных инвесторов о том, в какие объекты можно вложиться на Пхукете.

«Обе наши компании пережили непростые, но весьма стимулирующие времена в истории местных медиа, а впереди еще немало других увлекательных вызовов. Объединение усилий позволит нам не только стать универсальной площадкой для любого пхукетского рекламодателя, но и получить экономическую выгоду от синергии, которая позволит вложить больше средств в развитие цифрового будущего», – заявил, комментируя объединение компаний, генеральный менеджер Class Act Media Джейсон Бэван.

Возглавляемая господином Бэваном компания Class Act Media была основана в 2009 году и к настоящему моменту является единственным на Пхукете издателем печатных газет на иностранных языках, сумевшим выжить на этом высококонкурентном рынке. Портфолио компании включает газеты на английском, русском и тайском языках (The Phuket News, «Новости Пхукета», Khao Phuket), а также онлайн-телеканал Phuket News TV и радиостанцию Live 89.5 Radio.

Основанная в 1999 году компания Image Asia публикует путеводитель по ресторанам Where to Eat in Phuket, а также журнал Window on Phuket и туристические карты Пхукета на английском, русском и китайском языках. Кроме того, Image Asia известна своим вкладом в организацию первого на Пхукете яхтенного шоу PIMEX и популярной международной регаты Phuket Raceweek.

После объединения коллектив Image Asia расположится в офисе Class Act Media на Bypass Rd. (напротив Tesco Lotus Extra). При этом все печатные и сетевые издания компании сохранят свои собственные бренды и идентичность в том виде, в котором их создал редакционный коллектив под руководством основателя Image Asia Гренвилла Фордхэма.

«Проведя увлекательные 20 лет на американских горках пхукетской отрасли медиа и массовых мероприятий, я жду возможности изменить свой фокус и посвятить больше времени исследованию того уголка мира, в котором живу», – заявил господин Фордхэм.

Одновременно основатель Image Asia подчеркнул, что продолжит независимо издавать международно признанный яхтенный гид Southeast Asia Pilot.

Получить дополнительную информацию можно непосредственно у Джейсона Бэвана и Гренвилла Фордхэма по электронной почте gm@classactmedia.co.th и gren@image-asia.com.