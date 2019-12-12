Хвост веером: Пхукетские пальмы, часть 2

Увлеченный садовод и писатель Патрик Кэмпбелл продолжает рассказ о пальмах Пхукета.

Патрик Кэмпбелл

Большинство представителей семейства пальмовых (arecaceae) отличаются внушительной высотой. Это стройные деревья с ровными, без единой ветки, стволами, увенчанными коронами зеленых листьев. Плоды же таких высоких пальм зачастую способны достигать веса в несколько килограммов (вплоть до трех десятков, как в случае с сейшельской пальмой лодоицеей).

Впрочем, есть среди пальмовых и такие, которые больше напоминают аккуратные кусты, приспособленные к обитанию на нижнем ярусе леса с ограниченным доступом солнечного цвета. Собственно говоря, впечатляющее разнообразие представителей семейства arecaceae как раз и обеспечивают те виды, которые произрастают не на открытых местах, а в сени тропических дождевых лесов.

Леди-пальмы (rhapis)

Леди-пальму (род rhapis), пожалуй, можно назвать самым простым в культивации представителем компактных пальм. Растение выглядит собой «пучок» тонких, волокнистых, покрытых волосками стволов-стеблей. При этом в магазинах садовых растений эти пальмы дожидаются покупателей с корневищем, обернутым в пластик, что красноречиво говорит о неприхотливости леди-пальмы.

Леди-пальма – растение обычно невысокое, хотя и способное достигать роста в три метра. Главное же ее достоинство в том, что она способна выживать даже в глубокой тени, где вырастить солнцелюбивую пальму было бы непросто. Леди-пальма может жить и в горшке в помещении, при условии что – как и в случае со многими другими комнатными растениями – вы будете время от времени угощать ее свежим воздухом. Образующие веер глянцевые темно-зеленые листья этой пальмы особенно приятно выглядят, когда несколько растений высажены группой. Вдвойне хорошо они смотрятся на фоне белых каменных стен.

Единственное важное требование леди-пальмы к садоводу – постоянно влажная почва. Если позволить грунту высохнуть, стебли начнут приобретать коричневый цвет и терять листву.

Резюмирую. Леди-пальма хороша не только для того, чтобы заполнить собой пустые прогалины в саду, но и входит небольшую группу пальм, способных расти в помещении. Для размножения rhapis используют черенки.

Веерная пальма (licuala)

Чуть менее вынослива, но еще более впечатляюща на вид веерная пальма (licuala). В этот род входит около сотни растений, некоторые из которых вы без труда найдете в ближайшем магазине садовых растений. Почти идеально круглые листья этой пальмы крупные, глянцевые, с гофрированной поверхностью и засечками по краям.

Наиболее распространенной представительницей этого рода, пожалуй, является licuala grandis, которую легко узнать по очень глубоким засечкам на краях листьев. Также популярна licuala orbiculis, отличающаяся более симметричными листьями. Ее вполне можно назвать одной из самых красивых среди небольших пальм.

Все пальмы рода licuala могут расти на солнце, но предпочитают все же частичную тень. Однако не высаживайте их на открытых участках сада. Хрупкие паруса их крупных листьев нуждаются в защите от сильных порывов ветра.

Красная помада (cyrtostachys)

Многие из компактных пальм отличаются тем, что вместо одного ствола у них несколько побегов-ветвей. К этой разновидности относится и род cyrtostachys, в обиходе именуемая красной помадой или красным воском за характерный цвет и глянцевость стеблей, пучком выходящих из земли. Также красный оттенок имеют и листья этой пальмы.

Стебли красной помады растут, как уже говорилось, исходящим из одной точки плотным пучком, в котором может насчитываться до двух десятков и даже более побегов. Это, в частности, позволяет вырастить подобную пальму (а она растет медленно) в просторном горшке или контейнере, хотя сама сyrtostachys предпочитает все же открытый грунт, в котором может вырасти до внушительных размеров. В идеальных условиях эта пальма может вытянуться до 10 метров в высоту. В дикой природе она лучше всего чувствует себя в болотистых местах, и в саду ей надо создать похожие условия, как и леди-пальме. Даже недолго время без воды может погубить это растение.

Золотой тростник (dypsis lutescens)

Из пучка стеблей состоит и пальма, известная в английском языке под именем золотого тростника (dypsis lutescens). Пожалуй, эту представительницу семейства пальмовых можно чаще прочих увидеть в садах Юго-Восточной Азии. Пучок стеблей у нее менее плотный, чем у cyrtostachys, а сами стебли внешним видом напоминают бамбук, поскольку также имеют характерные кольца.

Перьевидные листья dypsis lutescens размещаются на верхушке побегов и в норме имеют светло-зеленый цвет, а при обилии солнца могут приобретать приятный золотой оттенок. Золотой тростник – крайне выносливая пальма. Обычно их выращивают в горшках, причем специально выставляют в такие места, где листья будут иметь золотой цвет. Также dypsis lutescens может без вреда для себя проводить некоторое время и в помещении.

Пальма Макартура (ptychosperma macarthurii)

В контексте растений для тропического сада имеет смысл упомянуть еще две пальмы, первая из которых – пальма Макартура (ptychosperma macarthurii). Она представляет собой дерево средних размеров, достигающее в высоту около четырех метров. Если говорить общо, то внешним видом она напоминает золотой тростник. Растение состоит из пучка гладких серовато-зеленых узких стеблей, увенчанных коронами темно-зеленых листьев.

Листва у пальмы Макартура менее элегантна, чем у золотого тростника, зато во время цветения она выпускает длинные метелки белых цветов, на которых затем появляются бусы плодов, в процессе созревания меняющих желтый цвет на глянцево-красный. При этом плоды пальмы Макартура приходятся весьма по нраву птицам.

Ptychosperma macarthurii хорошо чувствует себя в горшке, поэтому данным растением можно украсить террасу или патио, чем многие садоводы и пользуются.

Пальма-фонтан (livistona chinensis)

К роду livistona относятся несколько пальм из разных уголков мира. К примеру, livistona australis происходит родом, как несложно догадаться, из Австралии, а родина livistona chinensis – южный Китай и Япония. Эта пальма является прекрасных украшением сада. Ее ярко-зеленые веерообразные листья растут из единого центра и элегантным фонтаном ниспадают к земле.

Ствол имеет грубую текстуру, а образующие плотные кластеры плоды отличаются привлекательным синим оттенком. Высота пальмы средняя, так что она идеальна для небольших садов. Растение также предпочитает частичную тень и относится к числу самых простых в культивации.

Патрик Кэмпбелл пишет о садоводстве на Пхукете уже 13 лет. Его ранние статьи доступны в личном блоге patrickaccampbell.wordpress.com, а задать вопросы садоводу можно по эл. почте drpaccampbelll@gmail.com. Также в ближайшее время должна выйти в свет книга Патрика The Tropic Gardener, представляющая собой первоклассный гид по цветущим растения Юго-Восточной Азии.