Храм в Таланге избавится от «неправильных» статуй

На Пхукете начался демонтаж неортодоксальных статуй и построек в храме Phra Nag Sang в Таланге.

11 Января 2018 09:35:56

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как объявил губернатор Пхукета, в общей сложности в храме Phra Nag Sang будут демонтированы 17 объектов, вызвавших возмущение у населения Пхукета и стоивших места настоятелю храма.

«Мы приняли решение демонтировать объекты, оскорбляющие чувства верующих», – озвучил губернатор Норрапхат Плодтхонг вердикт комитета, специально созванного для разрешения ситуации.

Среди подлежащих демонтажу или доработке объектов значатся, в частности, 25-метровая фигура монаха Луанг По Чэма, выкрашенная в розовый цвет буддистская ступа, статуи гигантов-яков с современным оружием (одна из статуй также возмутила верующих обнаженным бюстом).

Работы должны быть закончены сегодня, 11 января 2018 года.