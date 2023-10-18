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Храм в Самконге провел большое шествие масонгов

Глубоко почитаемый на Пхукете китайский храм Lim Hu Tai Su Shrine, известный в обиходе как Samkong Shrine, провел уличную процессию утром 18 октября.

Новости Пхукета

18 Октября 2023, 11:43 AM
Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличное шествие масонгов и прихожан храма Samkong Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Храм в Самконге известен определенной консервативностью, поэтому женщин среди масонгов не было. При этом пирсинг у «божьих жеребцов» из числа мужчин был разнообразным: можно было увидеть и классические спицы с мечами/ножами, и более экстравагантные вещи, такие как «пистолеты» с автомобильных заправок.

Шествие Иу Кенг проходило по классическому маршруту: через Пхукет-Таун (включая кольцо с часовой башней) до Сапан-Хина и обратно. Возвращаясь, процессия прошла через кольцевую развязку Suriyadej Circle, от которой начинается Yaowarat Rd.

Сам храм тоже находится на Yaowarat Rd., но не в старом городе, а, как следует из названия, в Самконге (рядом с Chillva Market). Фактически Lim Hu Tai Su Shrine располагается между Пхукет-Тауном и Кату, если учитывать, что в XIX веке основной транспортной артерией в этой части острова был клонг Банг-Яй.

Расписание процессий на 19 октября и другие дни доступно здесь.

 

 

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