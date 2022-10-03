Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Храм в Кату провел вегетарианский парад

Китайский храм Kathu Shrine, считающийся местом зарождения Вегетарианского фестиваля, провел уличную процессию утром 3 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Октября 2022, 10:05 AM
Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия китайского храма в Кату. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Участники шествия, которое организовал храм Lai Tu Tao Bo Keng Shrine, прошли по Wichitsongkram Rd. мимо Makro и Central Festival, покружили по Старому Городу (Phang Nga Rd., Ratsada Rd., Thalang Rd.), провели положенные ритуалы в Сапан-Хине и вернулись в Кату.

Процессия заняла несколько часов. Участвие в шествии принимали как мужчины-масонги, так и женщины. На улицах их встречали многочисленные верующие, ожидавшие благословения.

Завтра, 4 октября, должно состояться финальное и самое массовое шествие в рамках Вегетарианского фестиваля. Верующие из нескольких храмов снова отправятся в Сапан-Хин, чтобы проститься со своими богами. 5 октября в китайских храмах опустят лампадные столбы го тенг.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Водохранилища Пхукета заполнились до максимума
Смена сезонов в Таиланде ожидается в конце октября
Ледибои украли цепочку у россиянина в Паттайе
Новый конфликт между таксистами произошел в Камале
Автомобиль загорелся после ДТП в тамбоне Чернг-Талей
Залив Майа-Бэй открылся для посещения
Министр туризма приехал на Вегетарианский фестиваль
Пхукет установил рекорд по зарубежным прибытиям 1 октября
Турист из Японии утонул в Кхао-Лаке
На Лайане снесли здания, признанные судом незаконными
Два новых случая оспы обезьян выявлены на Пхукете
Храм Bang Neow Shrine провел уличное шествие в Пхукет-Тауне
На Пхукете насчитали более 6 тыс. такси
Минздрав Пхукета призвал продолжать носить маски
Аэропорт объяснил недопуск сторонних такси безопасностью

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 