Храм в Кату провел вегетарианский парад

Китайский храм Kathu Shrine, считающийся местом зарождения Вегетарианского фестиваля, провел уличную процессию утром 3 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

Участники шествия, которое организовал храм Lai Tu Tao Bo Keng Shrine, прошли по Wichitsongkram Rd. мимо Makro и Central Festival, покружили по Старому Городу (Phang Nga Rd., Ratsada Rd., Thalang Rd.), провели положенные ритуалы в Сапан-Хине и вернулись в Кату.

Процессия заняла несколько часов. Участвие в шествии принимали как мужчины-масонги, так и женщины. На улицах их встречали многочисленные верующие, ожидавшие благословения.

Завтра, 4 октября, должно состояться финальное и самое массовое шествие в рамках Вегетарианского фестиваля. Верующие из нескольких храмов снова отправятся в Сапан-Хин, чтобы проститься со своими богами. 5 октября в китайских храмах опустят лампадные столбы го тенг.