Храм Bang Neow Shrine провел уличное шествие в Пхукет-Тауне

Около 500 верующих и медиумов-масонгов приняли участие в уличной процессии, прошедшей утром 1 октября в Пхукет-Тауне. Шествие, организованное храмом Bang Neow Shrine в рамках Вегетарианского фестиваля, продолжалось в районе трех часов.

Иккапоп Тхонгтуб

Храм Bang Neow Shrine находится на Phuket Rd. к югу от кольца с Часовой башней и является одним из старейших на острове. Он был открыт в 1904 году. Правила храма разрешают быть масонгами только мужчинам.

Процессия Bang Neow Shrine началась в 7:00. Участники сначала дошли до Сапан-Хина, где провели положенные ритуалы, а затем отправились в центр Пхукет-Тауна и уже оттуда вернулись в храм.

Несмотря на непогоду, сотни людей собрались на улицах, чтобы приветствовать участников шествия и получить благословение.

Также сегодня провели шествия верующие из Таланга. В частности, процессии организовали храмы в Чернг-Талей, в Баан-Доне и у пляжа Сурин.

Завтра утреннюю процессию будет проводиться крупнейший китайский храм Пхукет-Тауна Jui Tui Tao Bo Keng Shrine. Ожидается, что в ней примут участие более 2 тыс. верующих и масонгов.

Расписание всех процессий можно найти здесь.