Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Храм Bang Neow Shrine провел уличное шествие в Пхукет-Тауне

Около 500 верующих и медиумов-масонгов приняли участие в уличной процессии, прошедшей утром 1 октября в Пхукет-Тауне. Шествие, организованное храмом Bang Neow Shrine в рамках Вегетарианского фестиваля, продолжалось в районе трех часов.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Октября 2022, 04:10 PM
Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Уличная процессия храма Bang Neow Shrine. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Храм Bang Neow Shrine находится на Phuket Rd. к югу от кольца с Часовой башней и является одним из старейших на острове. Он был открыт в 1904 году. Правила храма разрешают быть масонгами только мужчинам.

Процессия Bang Neow Shrine началась в 7:00. Участники сначала дошли до Сапан-Хина, где провели положенные ритуалы, а затем отправились в центр Пхукет-Тауна и уже оттуда вернулись в храм.

Несмотря на непогоду, сотни людей собрались на улицах, чтобы приветствовать участников шествия и получить благословение.

Также сегодня провели шествия верующие из Таланга. В частности, процессии организовали храмы в Чернг-Талей, в Баан-Доне и у пляжа Сурин.

Завтра утреннюю процессию будет проводиться крупнейший китайский храм Пхукет-Тауна Jui Tui Tao Bo Keng Shrine. Ожидается, что в ней примут участие более 2 тыс. верующих и масонгов.

Расписание всех процессий можно найти здесь.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

На Лайане снесли здания, признанные судом незаконными
Два новых случая оспы обезьян выявлены на Пхукете
На Пхукете насчитали более 6 тыс. такси
Минздрав Пхукета призвал продолжать носить маски
Суд разрешил Праюту Чан-Оче оставаться премьером до 2025 года
Эпоха COVID-19 заканчивается в Таиланде
Аэропорт объяснил недопуск сторонних такси безопасностью
Один человек погиб в результате тайфуна Нору в Таиланде
Вегетарианские процессии прошли на Пхукете под дождем
Студент-оружейник арестован в Чианг-Мае
Туристов насильно высадили из такси, заказанного через приложение в аэропорт
Четыре человека допрошены по делу о нападении на туриста в Патонге
Вегетарианский парад прошел на Пхукете, несмотря на непогоду
Пхукетские синоптики выпустили метеорологическое предупреждение
Американец госпитализирован после инцидента на Бангла-Роуд

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Thai Residential

 