Хозяйка караоке арестована за принуждение несовершеннолетней к проституции

В провинции Сонгкхла арестовали местную жительницу за принуждение к проституции 13-летней девушки. Обвинения против женщины также выдвинуты по статье о торговле людьми, рассказал 17 мая шеф полиции по девятому региону генерал-лейтенант Нантхадет Йойнуан.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 01:00 PM

Хозяйка караоке Наттха Минче во время ареста. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Хозяйка караоке Наттха Минче, известная также как Ка Но, была арестована полицией 13 мая в ходе рейда в принадлежащем ей заведении Phu Pha Karaoke в тамбоне Тха-Муанг, пишет Bangkok Post. Впрочем, саму 48-летнюю женщину поместили под стражу не сразу.

Как рассказал генерал Йойнуан, это была уже вторая операция в караоке, а в ходе первой, которая прошла 26 апреля, лишь освободили незаконно удерживавшуюся там 13-летнюю девочку подростка, имя которой не разглашается. Полиция тогда проверяла наводку информатора и, видимо, не имела достаточных оснований для ареста самой хозяйки.

Вызволенная полицейскими девушка затем рассказала, что ее заставляли оказывать клиентам заведения интимные услуги по цене в 1,2 тыс. бат. Сама она получала 700 бат, а остальное забирала госпожа Минче. Проработать в караоке девушка успела две недели, обслужив за это время трех клиентов.

Получив информацию от потерпевшей и собрав другие улики, полицейские обратились в суд за ордером на арест владелицы Phu Pha Karaoke, после чего арестовали ее прямо в заведении. По некой причине госпожа Минче не попыталась скрыться после первого визита сотрудников полиции.