Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Хозяйка караоке арестована за принуждение несовершеннолетней к проституции

В провинции Сонгкхла арестовали местную жительницу за принуждение к проституции 13-летней девушки. Обвинения против женщины также выдвинуты по статье о торговле людьми, рассказал 17 мая шеф полиции по девятому региону генерал-лейтенант Нантхадет Йойнуан.

Новости Пхукета

18 Мая 2022, 01:00 PM
Хозяйка караоке Наттха Минче во время ареста. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Хозяйка караоке Наттха Минче во время ареста. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Хозяйка караоке Наттха Минче, известная также как Ка Но, была арестована полицией 13 мая в ходе рейда в принадлежащем ей заведении Phu Pha Karaoke в тамбоне Тха-Муанг, пишет Bangkok Post. Впрочем, саму 48-летнюю женщину поместили под стражу не сразу.

Как рассказал генерал Йойнуан, это была уже вторая операция в караоке, а в ходе первой, которая прошла 26 апреля, лишь освободили незаконно удерживавшуюся там 13-летнюю девочку подростка, имя которой не разглашается. Полиция тогда проверяла наводку информатора и, видимо, не имела достаточных оснований для ареста самой хозяйки.

Вызволенная полицейскими девушка затем рассказала, что ее заставляли оказывать клиентам заведения интимные услуги по цене в 1,2 тыс. бат. Сама она получала 700 бат, а остальное забирала госпожа Минче. Проработать в караоке девушка успела две недели, обслужив за это время трех клиентов.

Получив информацию от потерпевшей и собрав другие улики, полицейские обратились в суд за ордером на арест владелицы Phu Pha Karaoke, после чего арестовали ее прямо в заведении. По некой причине госпожа Минче не попыталась скрыться после первого визита сотрудников полиции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Дома в Самут-Пракане затопило водой из поврежденного вандалом бассейна
Беременная женщина и еще два человека погибли в ДТП в Сурине
В Канчанабури загорелся автобус, перевозивший рабочих
Миндрав призывает родителей не бояться прививать школьников
Яхта владельца Tottenham прибыла на Самуи
В Канчанабури пытаются спасти слона с заражением крови
Туристка из Румынии насмерть разбилась на водопаде на Самуи
В аэропорту Бангкока перехватили живую контрабанду
Главы МИД России и Таиланда провели телефонные переговоры
На юге Таиланда продолжаются наводнения из-за циклона в Бенгальском заливе
Детские автокресла в машинах станут обязательными с 5 сентября
Мужчина насмерть разбился при падении с 50-метровой пальмы
Бирманский рабочий погиб в результате наводнения в Сураттахи
Лаос открыл границы для привитых туристов
Метамфетамин Louis Vuitton изъяли в Чианг-Мае

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 