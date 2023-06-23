Hong Kong Airlines открыла прямые рейсы Гонконг-Пхукет

Третья гонконгская авиакомпания начала осуществлять прямые перелеты на маршруте Гонконг-Пхукет-Гонконг. С 21 июня к Hong Kong Express и Cathay Pacific присоединилась Hong Kong Airlines.

Новости Пхукета

Первый рейс Hong Kong Airlines по маршруту Гонконг-Пхукет (HX 741) совершил посадку в пхукетком аэропорту в 23:05 вечера 21 июня, сообщает местный филиал госкорпорации Airports of Thailand (AOT). На борту прибывшего лайнера находились 147 пассажиров. Лайнер отправился в обратный путь в 00:05 следующего дня.

Hong Kong Airlines стала третьей авиакомпанией, осуществляющей прямые рейсы из Гонконга на Пхукет. Перелеты осуществляются четыре раза в неделю (у Cathay Pacific один ежедневный рейс, у Hong Kong Express – два рейса с периодичностью шесть раз в неделю). Маршрут обслуживается лайнерами Airbus A320, время в пути занимает 3 часа 45 минут.

Цены на билеты у Hong Kong Airlines начинаются примерно от 5,5 тыс. бат за рейс в одну сторону (на сайте перевозчика). Тарифы у Cathay Pacific – от 11 тыс., на сайте лоукостера Hong Kong Express есть билеты от 2 тыс. бат.

О том, что посмотреть в Гонконге с высоты и с расстояния вытянутой руки, мы когда-то расссказывали здесь. Многое, конечно, изменилось за прошедшие годы, но ни Пик Виктория, ни небоскребы ниже не стали, да и лапша едва ли испортилась.