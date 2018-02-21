Honda подтвердила замену официального представителя на Пхукете

Официальный представитель Honda Thailand подтвердил «Новостям Пхукета», что владельцы автомобилей Honda на острове не останутся без сервис-центра.

21 Февраля 2018 10:45:23

Фото: The Phuket News

С 1 марта все существующие на острове официальные центры продажи и обслуживания автомобилей Honda лишатся официального статуса, однако компания уже работает над заменой. Соответствующее заявление сделал представитель службы Honda Thailand по связям с покупателями Джарудет Киттичокваттана.

Господин Киттичокваттана из бангкокской штаб-квартиры Honda Thailand подтвердил, что у компании уже есть партнер, готовый взять на себя обязанности официального дилера Honda на острове, однако ни названия этой компании, ни каких-либо других подробностей не раскрыл.

«Мы прямо сейчас оборудуем новый центр Honda, но я не могу сказать, когда он будет готов по множеству причин», – заявил господин Киттичокваттана, попросивший дождаться официального заявления компани по соответствующему вопросу.

О том, что Пхукет рискует остаться без официальных салонов и сервис-центров Honda, стало известно в конце прошлой недели. Компания Anuphas Vividhkarn, управляющая всеми дилерскими центрами автомобилей Honda на Пхукете и в Пханг-Нга, объявила о прекращении соответствующей деятельности с 1 марта. По словам представителя компании, салоны продолжат работу, но официальными центрами Honda являться не будут. Таким образом над владельцами машин Honda нависла угроза присоединиться к водителям автомобилей Chevrolet, которые с прошлого года не имеют официального сервиса на Пхукете.