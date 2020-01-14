Турист из Германии был госпитализирован с серьезными ранами на правой ноге после купания на пляже Нанг-Тхонг в провинции Пханг-Нга. В полиции полагают, что на мужчину атаковала крупная хищная рыба, а один из ведущих местных специалистов по морской биологии предположил, что речь может идти о серой бычьей акуле, известно также как акула-бык и тупорылая акула (Carcharhinus leucas).

Хищная рыба напала на туриста на пляже к северу от Пхукета. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Хищная рыба напала на туриста на пляже к северу от Пхукета. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Хищная рыба напала на туриста на пляже к северу от Пхукета. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Хищная рыба напала на туриста на пляже к северу от Пхукета. Фото: Dr Thon Thamrongnawasawat / Facebook

Хищная рыба напала на туриста на пляже к северу от Пхукета. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как указал в своем отчете майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета, гражданин Германии Ганс-Петер Мальтен был госпитализирован 12 января, а 14 числа его выписали из Bangkok Hospital Phuket.

«Господин Мальтен заявил, что утром воскресенья вместе с женой отравился прогуляться по пляжу, а около 7:15 решил искупаться, тогда как еще жена осталась на берегу. Купаясь примерно в шести или семи метрах от пляжа, он ощутил, что вокруг него словно бы плавает крупная рыба, после чего почувствовал укус за правую ногу», – указал майор Сири.

С помощью супруги господин Мальтен выбрался на берег, после чего женщина сообщила о происшествии персоналу отеля, где туристы остановились. Сотрудники гостиницы затем вызвали скорую помощь по телефону горячей линии 1669.

Сперва господин Мальтена в Andaman Hub Medical Center, а оттуда отправили в Bangkok Hospital Phuket.

По словам майора Сири, длина раны на ноге иностранца составляла около 20 см, при этом были повреждены сухожилия (по фото сложно определить, была ли рана одна или несколько). Развития воспалительных процессов на произошло, благодаря чему мужчину и выписали сегодня из больницы.

Майор Сири воздержался от высказывания предположений, какой представитель морской фауны мог напасть на туриста. Также офицер не озвучил никаких идей относительно того, как можно было бы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

При этом один из ведущих морских биологов региона Тхон Тхамронгнавасават в публикации в соцсетях высказал мнение о том, что на иностранца могла напасть бычья акула. Одновременно господин Тхамронгнавасават указал, что подобные случаи в Таиланде весьма редки. По словам специалиста, последний раз нападение акулы на человека в тайских водах официально фиксировалось более полувека назад.

При этом неподтвержденные случаи нападения акулы были и в недавние годы. Так в 2015 году во время купания на пляже Карон пострадала 37-летняя австралийка Джейм Ними, которую некая рыба укусила за ступню. Специалисты тогда заявили, что «почти уверены» в том, что на женщину напала бычья акула.