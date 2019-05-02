Hilton нашел руководителя для нового DoubleTree в собственных рядах

Гостиничная сеть Hilton назвала имя генерального менеджера отеля DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort.

Новости Пхукета

3 Мая 2019, 09:24 AM

Тим Тейт, генеральный менеджер DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort.

Руководить новым отелем, который откроется на пляжной дороге в Патонге в третьем квартале 2019 года, будет австралиец Тим Тейт.

За плечами господина Тейта – более 16 лет работы в индустрии гостеприимства, в том числе в Таиланде, во Вьетнаме и на Мальдивах. Непосредственно перед назначением на пост генерального менеджера нового отеля он занимал пост операционного директора Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa.

Одновременно стало известно имя коммерческого директора DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort. Соответствующий пост занял тайский специалист Нитин Нараянан, который в 2015 году закончил управленческие курсы Hilton. До этого назначения господин Нараянан работал в Hilton Chennai и Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa.