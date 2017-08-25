Heartbreak Hill переезжает на Панву

Участникам Heartbreak Hill Mini-Marathon предложили покорить Кхао-Кхад.

27 Августа 2017 14:00:00

Фото: AccorHotels

Вслед за двумя успешными мини-марафонами на севере Пхукета отельная группа AccorHotels проведет третий на юге острова. Ежегодный Heartbreak Hill Mini-Marathon в этот раз состоится на мысе Панва, участникам предстоит покорить холм Кхао-Кхад, возвышающейся над Ао-Йоном на 170 с лишним метров.

Название забега организаторы менять не стали, благо дорога на вершину Кхао-Кхада не менее сложна, чем маршруты предыдущих лет в окрестностях пляжа Найтон. Бегунов ожидает множество крутых подъемов и спусков, преодоление которых потребует не только выносливости и физической силы, но и силы характера. Других соревнований подобного формата на Пхукете пока что нет.

Гонка начнется в 6 утра 17 сентября от здания школы Baan Ao Nam Bo School у подножья холма. На маршруте для участников организуют 11 точек, где можно будет попить воды. Кроме того, бегунов будут поддерживать чирлидеры и диджей. Регистрация на участие в соревнованиях уже открыта, записаться можно в любом отеле группы Accor или онлайн на странице www.facebook.com/HeartBreakHillPhuket.

Heartbreak Hill Mini-Marathon является благотворительным мероприятием, его бенефициары – сельские школы на Пхукете и в соседних провинциях, а также проекты AccorHotels Yim Kids и Planet 21, входящие в программу социальной ответственности отелей группы Accor. Одновременно организаторы преследуют цель популяризации спорта среди жителей и гостей Пхукета, а также укрепление местного сообщества на основе идеи здорового образа жизни.

В этом году участникам будет предложено две дистанции – 6 км и 13 км (регистрационные сборы – 300 и 400 бат соответственно, фирменная футболка в подарок каждому бегуну). Также можно приобрести VIP-пакет за 800 бат (участие в двух гонках плюс футболка и гарантированная медаль в подарок).

Победителей соревнований ждут памятные награды: кубки за 1-5 места в каждой категории среди мужчин и женщин, отдельные призы за самое лучшее время среди мужчин и женщин в целом, кубки за самые многочисленные организованные группы бегунов, другие ценные подарки для победителей и победительниц.

Первые 2250 зарегистрировавших получат памятные футболки, а первые 1500 финишировавших – медали. Кроме того, в рамках мероприятия будет проведена лотерея с призами, также предусмотрены награды за самые креативные костюмы.

Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются информационными спонсорами события.